Солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) сьогодні, 13 жовтня, увійшли на територію сектору Газа у рамках локальних рейдів. Для цього використовувалася військова техніка.

Про це заявив прес-секретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі.

За його словами, у рейдах були задіяні бронетанкові та піхотні війська. Вони змогли не дати бойовикам ХАМАСу, озброєним протитанковою зброєю, проникнути на територію Ізраїлю.

"Сили виявили знахідки, які можуть допомогти у пошуках зниклих безвісти", - додав Хагарі.

Він підкреслив, що Армія оборони Ізраїлю продовжить докладати всіх зусиль для того, щоб з'ясувати інформацію про зниклих безвісти та заручників.

За даними The Times of Israel, 150-200 людей було взято в заручники ХАМАС під час атаки в суботу, 7 жовтня. На цей час ЦАХАЛ повідомив сім'ї 120 заручників про те, що їхні близькі утримуються в секторі Газа.