Сили оборони України за останню добу знищили російський літак Су-25. Однак на якому саме напрямку - не вказано.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника. Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Де конкретно було знищено ворожий літак, не уточнюється.