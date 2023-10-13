Українські військові знищили російський літак Су-25 - Генштаб [ Редагувати ]
Сили оборони України за останню добу знищили російський літак Су-25. Однак на якому саме напрямку - не вказано.
"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника. Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
Де конкретно було знищено ворожий літак, не уточнюється.
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