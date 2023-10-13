Сертифікати на житло з'являться у "Дії" [ Редагувати ]
Держава запустила програму для компенсації коштів за зруйноване внаслідок російської агресії житло. Тепер сертифікати на таке житло з'являться у "Дії".
Про це повідомляється в Telegram-канал "Дії".
Як зазначено, раніше сертифікат був лише в розділі "Послуги - єВідновлення". Однак тепер сума компенсації та статус заяви про "єВідновлення" буде серед інших цифрових документів.
Варто зауважити, що наразі скористатися сертифікатом, щоб придбати житло, можна буде трохи згодом.
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