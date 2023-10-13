Держава запустила програму для компенсації коштів за зруйноване внаслідок російської агресії житло. Тепер сертифікати на таке житло з'являться у "Дії".

Про це повідомляється в Telegram-канал "Дії".

Як зазначено, раніше сертифікат був лише в розділі "Послуги - єВідновлення". Однак тепер сума компенсації та статус заяви про "єВідновлення" буде серед інших цифрових документів.

Варто зауважити, що наразі скористатися сертифікатом, щоб придбати житло, можна буде трохи згодом.