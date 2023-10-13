Українські пілоти наступного тижня почнуть підготовку до польотів на винищувачі F-16 на базі ВПС Національної гвардії в Тусоні (США).

Невелика кількість пілотів, які прибули до США минулого місяця для участі в курсах англійської мови на базі ВПС Лекленд у Техасі, пройшли перший тест на знання англійської мови.

Тепер вони прямують на авіабазу Національної гвардії Морріс в Аризоні. Там вони тренуватимуться у 162-му авіакрилі, головному навчальному центрі F-16 ВПС.

Пілоти спочатку вивчать основи управління F-16 у класі та на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на реальних літаках, що типово для будь-якої програми підготовки пілотів ВПС.