Українські пілоти наступного тижня почнуть навчання на F-16 у США [ Редагувати ]
Українські пілоти наступного тижня почнуть підготовку до польотів на винищувачі F-16 на базі ВПС Національної гвардії в Тусоні (США).
Невелика кількість пілотів, які прибули до США минулого місяця для участі в курсах англійської мови на базі ВПС Лекленд у Техасі, пройшли перший тест на знання англійської мови.
Тепер вони прямують на авіабазу Національної гвардії Морріс в Аризоні. Там вони тренуватимуться у 162-му авіакрилі, головному навчальному центрі F-16 ВПС.
Пілоти спочатку вивчать основи управління F-16 у класі та на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на реальних літаках, що типово для будь-якої програми підготовки пілотів ВПС.
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