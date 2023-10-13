У Швеції заявили, що зробили все необхідне для вступу в НАТО [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна зробила все можливе для майбутнього вступу в НАТО.
За його словами, Швеція не має жодних вимог до Туреччини щодо забезпечення ратифікації її заявки на вступ до оборонного альянсу НАТО. Однак в країні очікують, що це станеться "відносно скоро".
Варто зауважити, що минуло майже три місяці відтоді, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО. Це стало значним проривом у прагненні військового альянсу зміцнити свою оборону після вторгнення росії в Україну. Проте, парламент в Анкарі так і не зрушив з місця це питання.
"Ми виконали свою частину роботи, і немає нічого додаткового, що Швеція робить або повинна зробити. Ми виконали свої зобов'язання щодо покращення співпраці з Туреччиною з метою запобігання фінансуванню РПК або діяльності, спрямованої на Туреччину", - заявив Крістерссон п'ятницю.
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