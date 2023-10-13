Північноатлантичний альянс продовжуватиме допомогу Україні, незважаючи на війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС.

Про це розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Генсек нагадав, що у останній зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") брав участь президент Володимир Зеленський.

"І країни НАТО рішуче заявили, що так, ми стурбовані і, звичайно, вражені жорстокістю терористичної атаки на Ізраїль минулими вихідними. Але це не підірве нашої здібності, нашої готовності, нашої рішучості продовжувати підтримувати Україну", - додав він.

Столтенберг зазначив, що Альянс підтверджує це не лише на словах, а й на ділі.