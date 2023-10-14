У суботу, 14 жовтня, прогноз погоди в Україні обіцяє теплу погоду з високою температурою повітря, особливо вдень. Загалом, в Україні очікується суха погода, і синоптики не передбачають дощів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі та вранці можливий туман в південній частині, центральних і східних областях. Вітер буде дути з південно-західного напрямку і матиме швидкість 5-10 метрів на секунду. Протягом дня на заході країни можливі пориви вітру до 15-20 метрів на секунду.

Температура повітря вдень в середньому сягатиме +19°C до +24°C. Вночі очікується прохолодніше, з температурою в межах +4°C до +9°C. На північному сході країни вночі може бути від +1°C до +6°C, а на півдні температура підніметься до +13°C.

У столиці Києві сьогодні передбачається мінлива хмарність, але без опадів. Вітер буде дути з південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вдень очікується приблизно +21°C до +23°C, вночі +7°C до +9°C.

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