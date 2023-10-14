Компанія Meta, в рамках своєї боротьби з контентом видалила або позначила як тривожні більше 795 тисяч постів, які підтримують дії палестинських бойовиків ХАМАС після вторгнення в Ізраїль. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Компанія Meta, яка володіє такими популярними соціальними мережами як Facebook, Instagram, та месенджером WhatsApp, вживає заходів для боротьби з розповсюдженням контенту, що веде до підтримки організацій, які зазнали міжнародного засудження. В цьому випадку мова йде про ХАМАС, який був визнаний терористичною організацією Сполученими Штатами, Європейським Союзом і Великобританією.

Ця реакція Meta на вторгнення палестинських бойовиків ХАМАС в Ізраїль була спрямована на видалення або позначення контенту, який прямо чи опосередковано підтримує цю терористичну організацію. На допомогу Meta прийшли фактчекери, які спеціалізуються на івриті та арабській мовах, що допомогло більш ефективно виявляти та локалізувати небажаний контент.

Також були заблоковані певні хештеги та вжиті інші заходи для зниження видимості матеріалів, які стимулюють насильство або підтримують терористичну діяльність. Як результат, обсяг видаленого контенту в сім разів перевищив той, який був видалений в попередні кілька місяців.

Цільове спрямування на боротьбу з підтримкою ХАМАС є наступним кроком у роботі Meta над виявленням і блокуванням тривожного контенту та дезінформації на її платформах. Ця робота стала активнішою після того, як єврокомісар Тьєррі Бретон наголосив на необхідності боротьби з дезінформацією, пов'язаною з ХАМАС, у співпраці з соціальними мережами.

Meta наголосила, що будь-який контент, який підтримує ХАМАС або призиває до підтримки цієї організації, заборонений на всіх своїх платформах. Це означає, що будь-які пости або коментарі, які містять похвалу чи суттєву підтримку бойовиків ХАМАС, будуть видалені, а їх автори можуть стати об'єктом обмежень або блокування облікових записів.

Групи експертів з усієї нашої компанії цілодобово працювали над моніторингом наших платформ, водночас захищаючи здатність людей використовувати наші програми, щоб пролити світло на важливі події, що відбуваються на місці.

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