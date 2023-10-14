Президент США Джо Байден висловив занепокоєння щодо жорстокості, з якою діють бойовики організації ХАМАС, зазначивши, що ця жорстокість навіть затінює дії інших терористичних груп, зокрема Аль-Каїди.

Зауваження президента США були висловлені після загострення конфлікту між Ізраїлем та палестинськими бойовиками, зокрема ХАМАС, весною 2021 року. Про це повідомляє Haaretz.

Чим більше ми дізнаємося про напад, тим стає страхітливіше. На тлі ХАМАСу Аль-Каїда виглядає янголом. Вони - абсолютне зло.

Президент наголосив, що США продовжать надавати підтримку Ізраїлю та одночасно допомагатимуть пом'якшити гуманітарну кризу в Секторі Гази.

За моєю вказівкою, наші команди працюють у регіоні, в тому числі спілкуючись безпосередньо з урядами Ізраїлю, Єгипту, Йорданії та інших арабських держав й ООН, аби збільшити гуманітарну допомогу після нападу Хамасу й для підтримки Ізраїлю.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде "не операція, не ескалація, це війна".

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.