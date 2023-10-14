ЗСУ знищили ще 970 окупантів: Генштаб оновив втрати рф [ Редагувати ]
У протистоянні на сході та півдні України, протягом минулої доби, 13 жовтня, українські війська змогли ліквідувати ще 970 російських терористів, підтверджуючи високу ефективність своєї оборони та наступальних операцій. Від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України було зазначено, що кількість втрат на боці росії сягає приблизно 286,890 одиниць особового складу. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу Збройних сил України.
- особового складу - близько 286 890 (+970) осіб ліквідовано;
- танків - 4940 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 9337 (+24) од.;
- артилерійських систем - 6833 (+26) од.;
- РСЗВ - 811 (+0) од.;
- засоби ППО - 547 (+1) од.;
- літаків - 317 (+1) од.;
- гелікоптерів - 316 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5265 (+1) од.;
- крилаті ракети - 1531 (+0) од.;
- кораблі/катери - 20 (+0) од.;
- підводні човни - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9225 (+22) од.;
- спеціальна техніка - 971 (+4) од.
Нагадаємо, російські війська активізувались на Авдіївському напрямку, інтенсивно обстрілюючи позиції Сил оборони України з різного виду озброєння.
В Генштабі повідомляли, що українські воїни тримають оборону на Авдіївському напрямку, відбиваючи десятки атак противника.
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