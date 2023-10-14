Центральний командувач ЦАХАЛу заявив, що ще одного ватажка організації ХАМАС ліквідовано в Секторі Гази, якого було призначено відповідальним за повітряну систему терористів. Ця подія відбулася після нічних авіаційних ударів Ізраїлю по території Сектору Гази.

За даними ЦАХАЛу, під час ударів було зачеплено десятки об'єктів ХАМАС та бойовиків "Нухба". Важливо відзначити, що "Нухба" відігравала ключову роль у недавньому інциденті, коли бойовики проникли в Ізраїль минулої суботи.

Також відзначено, що ЦАХАЛ здійснив авіаційний удар по оперативному штабу ХАМАС, який використовувався для управління повітряною діяльністю терористичної організації. У такий спосіб Ізраїль продовжує свою активну діяльність в рамках боротьби з терористичними загрозами, зокрема від ХАМАСу, на території Сектору Газа.

Під час удару винищувачі ЦАХАЛу ліквідували Мерада Абу Мерада, який очолював повітряну систему ХАМАС у місті Газа і відповідальний за керівництво терористами під час різанини в суботу.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде "не операція, не ескалація, це війна".

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.