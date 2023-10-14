У суботу зранку, 14 жовтня, стався напад російських терористів на місто Берислав, що знаходиться у Херсонській області. Про це інформує у Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

В результаті цього нападу було зафіксовано попадання снарядів в приватний будинок. Деталі та наслідки цієї атаки поки що невідомі. Однак подібні події свідчать про продовження бойових дій на сході та півдні України та про загострення ситуації в регіоні.

Близько 6 ранку армія росії вдарила по місту. Влучили по приватному будинку. Під завалами опинилася 60-річна жінка.

За словами голови ОВА, на жаль, жінка загинула внаслідок несумісних з життям травм.

Нагадаємо, російські війська активізувались на Авдіївському напрямку, інтенсивно обстрілюючи позиції Сил оборони України з різного виду озброєння.

В Генштабі повідомляли, що українські воїни тримають оборону на Авдіївському напрямку, відбиваючи десятки атак противника.