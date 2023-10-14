Перша ніч без ракетних ударів: яка ситуація в Авдіївці [ Редагувати ]
За інформацією начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша цієї ночі в місті Авдіївка на сході України не було зафіксовано ракетних ударів. Проте бої між захисниками та окупантами тривають і подальші штурми з боку окупантів не припиняються. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Ця інформація свідчить про надалі складну та напружену обстановку в регіоні, де бойові дії не припиняються, і оборонці міста змушені тримати оборону в умовах постійних атак. Ситуація на сході України залишається нестабільною, і ця новина є ще одним підтвердженням надзвичайної важливості моніторингу подій у регіоні та підтримки захисників в цей складний час.
Дуже гаряче, дуже спекотно. Вже п'яту добу ворог не припиняє ні штурмових дій, ні обстрілів по позиціях навколо міста. Намагається місто оточити. Все більше і більше нових сил накидають для реалізації своїх задач. Щодо міста - ніч більш-менш спокійно пройшла. Це перша ніч після загострення, що у місті не було ракетних ударів.
Барабаш наголосив, що відносне затишшя не стосується позицій захисників біля Авдіївки. Окупанти продовжують з півночі та півдня обстрілювати позиції, тривають стрілецькі бої. За його словами, росіяни використовують все наявне озброєння - дрони, артилерію танки, РСЗВ, авіацію.
Начальник МВА також додав, що поки в Авдіївці не можуть проводити рятувально-пошукові роботи. Станом на ранок 14 жовтня в Авдіївці залишаються 1600 осіб, вчора вдалося евакуювати одну людину.
Нагадаємо, російські війська активізувались на Авдіївському напрямку, інтенсивно обстрілюючи позиції Сил оборони України з різного виду озброєння.
В Генштабі повідомляли, що українські воїни тримають оборону на Авдіївському напрямку, відбиваючи десятки атак противника.
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