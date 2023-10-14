У кремлі розглядають можливість залучення білоруської армії до наземної операції в рамках війни проти України, розглядаючи це як стратегічне завдання. Цю інформацію надав Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, в ефірі Radio NV.

Коментуючи інформацію ЦНС про підготовку ФСБ росії й КДБ білорусі операції під чужим прапором проти нафтобази у Брестській області Юсов сказав:

Є стратегічне завдання кремля - втягнути білоруську армію в повноцінну наземну операцію у війні проти України на боці рф. І за весь період повномасштабного вторгнення це не вдалося. Але, тим не менше, спецслужби російські спроб не будуть полишати.

Юсов висловив свої побоювання стосовно можливого втягнення білоруської армії у наземну операцію в контексті воєнного конфлікту між росією та Україною. Він підкреслив, що ця спроба не є першою в своєму роді. Велика роль в цьому процесі приписується російським терористичним групам, які намагаються провокувати ситуацію, спрямовану на дискредитацію України та втягнення білорусі у воєнний конфлікт.

За словами Юсова, в Мінську розуміють справжні наміри і інтереси тих, хто стоїть за цими намаганнями. Попри пропагандистську підтримку з боку кремля, у білоруському уряді розуміють, що подібні дії не відповідають їхнім національним інтересам, проте спроби втягнення білоруської армії в конфлікт, і ці спроби можуть продовжуватися.

Також важливо відзначити, що рф має значний обсяг інформації щодо об'єктів критичної інфраструктури на території білорусі, а також докладну інформацію про сильні та слабкі сторони країни, а також її військових та спецслужб. Ця інформація є об'єктом пильного аналізу з боку українських розвідувальних служб та міжнародних аналітиків.

Інформацію цю використовували і будуть використовувати як проти України, так і проти самої білорусі. Таких сценаріїв є чимало. Від імітаційних ДРГ, використання безпілотників по об'єктах інфраструктури енергетичного сектору, і багато інших моментів. В цьому контексті росіян не треба недооцінювати. У них багатий досвід: і бомбардування Воронежа, і підриви будинків своїх же, з власним мирним населенням, і багато інших сценаріїв.

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