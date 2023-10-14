Українські війська вчинили два несподівані напади на російський корабель "Павел Державин" поблизу узбережжя Криму, спричинивши серйозні пошкодження судну. Ця подія сталася під час нічних операцій Військово-морських сил Збройних Сил України і була підтверджена офіційними джерелами, повідомляється в ефірі телемарафону.

За даними генерал-лейтенанта Дмитра Плетенчука, спікера Військово-морських сил ЗСУ, російський корабель "Павел Державин" став об'єктом двох окремих атак під час його маневрів біля узбережжя анексованого Криму. Під час першої атаки українські військові використали секретні тактичні засоби, які призвели до пошкодження механізмів керування корабля та порушення його плавучості.

Після першої атаки на "Павел Державин", корабель став легкою мішенню для другої атаки, яка була проведена за допомогою бойового буксиру, що належав силам противника. Ворожий буксир намагався доправити російський корабель до безпечних вод, проте українські військові завдали ще одного сильного удару, що призвело до загальних пошкоджень та подальшого ускладнення ситуації для російського корабля.

Ці атаки стали важливою частиною української стратегії з метою послаблення ворожих морських сил у Чорному морі та забезпечення безпеки українських територіальних вод. російський корабель "Павел Державин" був активно використовуваний в окупованому Криму та брав участь у різних діях в Чорному морі, включаючи патрулювання та контроль за судноплавством.

Зараз обставини цих атак і наслідки для російського корабля залишаються під розглядом, інформація щодо постраждалих членів екіпажу або потужні пошкодження корабля ще не оприлюднена. Очікується, що подальші подробиці будуть розкриті після офіційного розслідування.

Ці події свідчать про продовження напруженості в Чорному морі та надзвичайну важливість контролю над цим регіоном для всіх зацікавлених сторін. Україна продовжує захищати свої морські кордони та територіальні води, намагаючись запобігти будь-яким спробам порушення свого суверенітету та територіальної цілісності.

Нагадаємо, російські війська активізувались на Авдіївському напрямку, інтенсивно обстрілюючи позиції Сил оборони України з різного виду озброєння.

В Генштабі повідомляли, що українські воїни тримають оборону на Авдіївському напрямку, відбиваючи десятки атак противника.