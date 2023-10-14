Протягом останньої доби, 13 жовтня, українські військові виконали 1876 вогневих завдань на Таврійському напрямку. Ця інформація була розміщена на сторінці об'єднаного центру Сил оборони Таврійського напрямку у соціальній мережі Facebook.

За цей період дії війська України призвели до великої кількості бойових зіткнень та знищили значну кількість російських воїнів та їх техніки. Вражаючі цифри включають приблизно 800 російських бойовиків, які були нейтралізовані, і 26 одиниць техніки, використовуваної терористами, яка була знищена у ході бойових операцій.

кремлівські терористичні війська цинічно завдали ракетного удару по дитячому будинку творчості у центрі міста Покровськ Донецької області. Внаслідок прицільного влучання отримали поранення понад 20 цивільних осіб, частково зруйновано дві адміністративні будівлі.

Протягом минулої доби терористи:

27 авіаційних ударів;

провели 49 бойових зіткнень;

здійснили 901 артобстріл.

Авдіївський напрямок

росіян не полишають спроб прорвати оборону наших воїнів. Захисники відбили близько 20 атаку ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

Мар'їнський напрямок

Військові відбили близько 15 атак ворога в районах Мар’їнки Донецької області.

Шахтарський напрямок

росіяни безуспішно штурмували за підтримки авіації в районі Старомайорського Донецької області.

Запорізький напрямок

Ворог намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.

Досягнення ЗСУ

Підрозділи ракетних військ та артилерії здійснили 1876 вогневих завдань. втрати ворога склали 797 осіб. Також було знищено 26 одиниць військової техніки противника, зокрема:

1 літак Су-25;

4 танки;

10 ББМ;

5 артилерійських систем;

1 РСЗВ;

1 БпЛА;

4 автомобілі;

Також знищено 2 склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, російські війська активізувались на Авдіївському напрямку, інтенсивно обстрілюючи позиції Сил оборони України з різного виду озброєння.

В Генштабі повідомляли, що українські воїни тримають оборону на Авдіївському напрямку, відбиваючи десятки атак противника.