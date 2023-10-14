Трагічна подія сталася в селі Багатир, Донецька область, де внаслідок російської атаки 11-річний хлопчик загинув, його 31-річна мати та 6-річний брат отримали численні поранення. Ця сім'я потрапила під обстріли з реактивних систем залпового вогню "Смерч". Про це повідомляє МВС України.

Хлопчику лише два дні тому виповнилося 11 років, і ця подія вкотре нагадує про біль і страждання, які несе російське вторгнення на сході України.

Обстріли з РСЗВ "Смерч" призвели до серйозних руйнувань та знищення багатьох цивільних об'єктів у селі, включаючи приватні будинки, церкву, школу, автомобілі та електромережу.

Служба "Білий янгол" працювала на місці події, надаючи допомогу та надію на порятунок для постраждалих. Поліцейські також провели огляд та документування воєнного злочину. Деякі місцеві мешканці мали щастя вижити, сховавшись в підвалах, тоді як інші, на жаль, залишились під завалами своїх будинків.

Ця подія є однією з багатьох в трагічній історії конфлікту на сході України, яка свідчить про необхідність міжнародних зусиль для завершення цієї війни та встановлення миру в регіоні.

Раніше повідомляли, що російська армія завдала прямого ракетного удару по навчальному закладу у Нікополі.