Частина Одеси без світла: де будуть відключення [ Редагувати ]
У суботу, 14 жовтня, в Одесі діють відключення світла. Частина міста знеструмлена. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Одеської міської ради.
Так, в Одесі фахівці ДТЕК проводять ремонтні роботи 14 жовтня.
Світла до 18:00 не буде на:
- 4-й Деревообробний пров. 1 - 117,
- 5-й Деревообробний пров., 2А - 147,
- Хімічна вул., 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216.
До 19:00 будуть знеструмлені:
- Аграрна вул., 1 - 21,
- Головна вул., 27А,
- Дзвінка вул., 28А,
- Закарпатська вул., 28А - 209,
- Кавказьский пров., 1 - 8,
- Лютнева вул., 35 - 59,
- Посівна вул., 1 - 56,
- Прокатна вул., 4 - 12А.
Також Центральний РЕМ буде проводити роботи в Одесі, тому до 19:00 будуть знеструмлені:
- Базарна вул. 47 - 80,
- Канатна вул., 81, 81/1, 81/3, 85,
- Катерининська вул., 54 - 77,
- Колонтаївська вул., 34 - 53,
- Маріїнська вул., 1 - 6,
- Пироговська вул., 19,
- Сільськогосподарський пров., 5,
- Скісна вул., 26 - 42,
- Ямчитського вул., 3, 3А.
Окупанти постійно тримають населення України у напруженні. Так, більшість українців вже очікують, що зима цьогоріч може бути навіть важчою за минулу. Проте, не слід панікувати, головне - бути готовим до цього та знати, що робити. Ми зібрали для вас поради, як вижити у квартирі за умов довготривалих відключень світла та опалення.
Готуйтесь заздалегідь аби пережити холодні часи було легше.
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