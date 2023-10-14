У суботу, 14 жовтня, в Одесі діють відключення світла. Частина міста знеструмлена. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Одеської міської ради.

Так, в Одесі фахівці ДТЕК проводять ремонтні роботи 14 жовтня.

Світла до 18:00 не буде на:

4-й Деревообробний пров. 1 - 117,

5-й Деревообробний пров., 2А - 147,

Хімічна вул., 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216.

До 19:00 будуть знеструмлені:

Аграрна вул., 1 - 21,

Головна вул., 27А,

Дзвінка вул., 28А,

Закарпатська вул., 28А - 209,

Кавказьский пров., 1 - 8,

Лютнева вул., 35 - 59,

Посівна вул., 1 - 56,

Прокатна вул., 4 - 12А.

Також Центральний РЕМ буде проводити роботи в Одесі, тому до 19:00 будуть знеструмлені:

Базарна вул. 47 - 80,

Канатна вул., 81, 81/1, 81/3, 85,

Катерининська вул., 54 - 77,

Колонтаївська вул., 34 - 53,

Маріїнська вул., 1 - 6,

Пироговська вул., 19,

Сільськогосподарський пров., 5,

Скісна вул., 26 - 42,

Ямчитського вул., 3, 3А.

Окупанти постійно тримають населення України у напруженні. Так, більшість українців вже очікують, що зима цьогоріч може бути навіть важчою за минулу. Проте, не слід панікувати, головне - бути готовим до цього та знати, що робити. Ми зібрали для вас поради, як вижити у квартирі за умов довготривалих відключень світла та опалення.

Готуйтесь заздалегідь аби пережити холодні часи було легше.