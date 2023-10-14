Вірменія офіційно затвердила ратифікацію Римського статуту [ Редагувати ]
Президент Вірменії Ваагн Хачатурян офіційно затвердив ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.
Про це повідомляється на сайті президента Вірменії.
"13 жовтня президент Республіки Вірменія Ваагн Хачатурян підписав заяву про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду, підписаного 17 липня 1998 року, і про прийняття заяви "Про визнання задньою силою юрисдикції Міжнародний кримінальний суд Республікою Вірменія"на підставі статті 12, частина 3 Статуту", - пише пресслужба сайту.
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