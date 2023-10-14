Ситуація на Авдіївському напрямку залишається дуже напруженою. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Ситуація залишається дуже напруженою. Дуже гостро і гаряче на нашому напрямку. Ворог не лишає спроб все таки оточити місто. Штурмові дії вдень та вночі. Дуже багато працює артилерії, авіація. Сьогодні вже 5 доба цього загострення. Це мабуть перша ніч, яка минула, що по місту не били вони із авіації. Всі попередні ночі гатили, мінімально було там за ніч 8 ракетних ударів. Минулої ночі було 13, а сьогодні вночі умовно було спокійно. Цього дійсно не скажеш про позиції навколо міста. Там бої не вщухають ні вдень, ні вночі. Гатять зі всього, що є в них в наявності: і стрілецькі бої, і артилерія, і РСЗВ "Град", і гранатомети, і авіація", - зазначив Барабаш.

Він додав: "Вчора крайній авіаракетний удар, який був близько 22:00, внаслідок нього було влучання в багатоповерховий будинок. Частково будинок було зруйновано і під завалами залишається чоловік. Зранку підтвердили, що є там людина. Це чоловік 1952 року народження. Ворог нищить. Певні невдачі, які в них є на полі бою, вони намагаються компенсувати".