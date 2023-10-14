Потрібна наземна операція: експерт оцінив оперативну ситуацію в Ізраїлі [ Редагувати ]
Зруйнувати всю інфраструктуру ХАМАСу неможливо. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив політичний оглядач Михайло Пелливерт.
"Мы все понимаем, что, к сожалению, уничтожить всю инфраструктуру организации ХАМАС - невозможно боевыми ударами с воздуха. Уже Израиль сбросил на Сектор Газы бомб больше, чем было сброшено в Афганистане за целый год, больше, чем за все операции, которые Израиль проводил в Секторе Газы за последние 20 лет. Этого недостаточно", - зазначив експерт.
Він додав:
"Мы все понимаем, что необходима наземная операция. Это очень сложное мероприятие в столь густо населенном Секторе, где проживают от 2 до 2,5 млн человек. Тем более, в отличии от израильтян, которые используют свои ракеты, чтобы защитить своих граждан, ХАМАС использует свои ракеты, чтобы защитить свои ракеты. Эта наземная операция будет сопряжена с очень большим количеством жертв с двух сторон".
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