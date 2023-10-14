"Ми вмовляємо родичів": в Херсонській ОВА розповіли про евакуацію дітей із області [ Редагувати ]
Ворог продовжує обстрілювати населені пункти на Херсонщині і сам Херсон. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.
"Загалом 34 пункта підпадає під цю обов'язкову евакуацію дітей. Зараз вже евакуйовано більше ніж 250 дітей з цих населених пунктів разом із родинами. На жаль, ще залишається близько 1200 дітей, але продовжується робота з вмовляння їх родичів. Ми надіємось, що вони дослухаються", - зазначив Толоконніков.
Він додав: "Ворог продовжує обстрілювати населені пункти на Херсонщині і сам Херсон. Тільки за вчорашню добу майже 600 снарядів прилетіло по різним населеним пунктам. Обстрілювали і авіабомбами вчора. Сьогодні зранку ще було скинути 6 авіабомб на Берислав. Є жертви, загинула жінка 60 років. Росіяни продовжують гатити і необхідно убезпечити хоча б дітей".
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