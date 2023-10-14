Інформаційним простором шириться не зовсім коректна інформація щодо морських втрат рф. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив капітан 3-го рангу, речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"На жаль, інформаційним простором шириться інформація некоректна. Насправді, ситуація така. Пртягом двох діб корабель ЧФ рф "Павел Державин" отримав два пошкодження поспіль. Тільки з другої спроби вони зрозуміли, що їм потрібно мабуть все ж таки ретируватися. Зараз вони напрявляються в Новоросійськ. На відновлення. Обидва пошкодження на одному кораблі, наголошую.

Він додав: "Також вчора окрім "Державина" отримав пошкодження "Николай Муру". Це військовий буксир, який після першого пошкодження прийшов на допомогу до "Державина". Над "Муру" так само, як ми розуміємо, будуть проводитись в порту якісь ремонтні роботи. Наразі це вся інформація. Щодо "Буяну" інформацію не підтверджуємо. Вона не відповідає дійсності".