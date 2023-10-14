Пошкоджено корабель "Павел Державин" та підбито буксир: Плетенчук розкрив деталі морських втрат рф [ Редагувати ]
Інформаційним простором шириться не зовсім коректна інформація щодо морських втрат рф. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив капітан 3-го рангу, речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"На жаль, інформаційним простором шириться інформація некоректна. Насправді, ситуація така. Пртягом двох діб корабель ЧФ рф "Павел Державин" отримав два пошкодження поспіль. Тільки з другої спроби вони зрозуміли, що їм потрібно мабуть все ж таки ретируватися. Зараз вони напрявляються в Новоросійськ. На відновлення. Обидва пошкодження на одному кораблі, наголошую.
Він додав: "Також вчора окрім "Державина" отримав пошкодження "Николай Муру". Це військовий буксир, який після першого пошкодження прийшов на допомогу до "Державина". Над "Муру" так само, як ми розуміємо, будуть проводитись в порту якісь ремонтні роботи. Наразі це вся інформація. Щодо "Буяну" інформацію не підтверджуємо. Вона не відповідає дійсності".
по темі
Лише за останні тижні флот росії зазнав таких потужних ударів, що вже не зможе мати такий контроль у Чорному морі. Про найуспішніші операції на морській арені бойових дій - розкаже Андрій Анастасов.
Поставки Україні далекобійних західних ракет дозволять ефективно звільнити від окупанта наші морські простори та забезпечити поставки продовольства на світові ринки. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив директор Українського інституту морського права і безпеки Богдан Устименко
Чому їх називають "привидами"? І як вони працюють у нинішній війні? Дивіться в ексклюзивному репортажі Ігоря Левенка.
Ситуація на Авдіївському напрямку залишається дуже напруженою
Українські війська вчинили два несподівані напади на російський корабель "Павел Державин"