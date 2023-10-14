Збройні сили України ліквідували на фронті протягом доби майже тисячу російських загарбників. Загалом відбулося близько сотні бойових зіткнень. Лише за день окупанти втратили 9 танків, понад два з половиною десятка артилерійських систем. Також наші захисники приземлили один ворожий літак.

Яка місія покладена на снайперів у цій боротьбі? Чому їх називають "привидами"? І як вони працюють у нинішній війні? Дивіться в ексклюзивному репортажі Ігоря Левенка.

Робота снайпера. Один постріл - одна ціль. Емоціям тут не місце.

Не так, як у кіно. На кого полюють українські снайпери?

Дуже рідко стикаємося, що снайпер виходить проти снайпера. Це фільми, це Друга світова, такого тут вже нема…

Якими рисами та навичками має володіти стрілець?

Дивився в Інтернеті, то близько десяти тисяч доларів, це не враховуючи оптичний приціл…

Перед кожним бойовим виходом вони оглядають зброю. І гвинтівка не є найдорожчою у снайперському комплексі. Той-таки приціл може бути дорожчим за саму гвинтівку.

Це дуже дорогий приціл. Це одна із провідних компаній, яка випускає найякісніші оптичні прилади у світі…

Професійний снайпінг - справа коштовна. А вони - армійська еліта. Стрільці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Воюють в районі Бахмуту. Їхні кулі дістають цілі з великої відстані і сіють паніку в стані ворога.

Богдан, снайпер 80-ї ОБШБ:

Снайпер - це не одна егоїстична людина в першу чергу. Як в книжках та фільмах люблять називати. Це або пара, або група…

Кіношні епізоди, де снайпер годинами незворушно дивиться у приціл - це все байки, кажуть військові. Якщо годину безперервно спостерігати у приціл, зір може впасти наполовину. І влучного пострілу не буде. Особливо на відстань 1-2 кілометра.

Володимир, командир підрозділу снайперів 80-ї ОДШБ:

Це є стереотип, а багато чого залежить якраз від підготовки і вибору позицій. Якщо брати конкретно зараз ситуацію, то в основному вся робота проводиться з незручних позицій, це сидячи, стоячи, тобто рельєф місцевості не позволяє в класичному варіанті лягти в льожку і лежати…

Порахувати швидкість кулі, поправки на вітер і траєкторію цілі на декілька секунд уперед. Розум - головний інструмент снайпера.

Позивний "Геральд", снайпер 80-ї ОДШБ:

Піт зберігає кров, кров зберігає життя, а мозок зберігає і те, і інше. Тому концентрація, ти не повинен відволікатися на сторонні звуки, там вибухи чи постріли з іншої зброї…

Ідеальна ціль для снайпера - ворожий офіцер чи кулеметник. Але найчастіше працюють просто по ворожих солдатах. Росіяни не відмовляються від практики м'ясних штурмів.

Володимир, командир підрозділу снайперів 80-ї ОДШБ:

Часто з періодичністю в декілька годин там зайшла група, її знищили, слідуюча група заходить, тобто я скажу так, що доводилося навіть інколи відкладати снайперську гвинтівку і брати автомат, або кулемет, бо з такої відстані і по таких цілях це було ефективніше ніж гвинтівка.

А от снайперські дуелі на теперішній війні - це із розряду легенд, кажуть армійці. Виявити професійного стрільця практично неможливо.

Якщо він неграмотно, або не дозволяє йому обстановка підійти до позиції і він дає себе виявити, то тільки за таких умов. Контрснайперські дуелі, це ні…

Снайпер не має права на емоції. Злість, радість, прикрість, тріумф - це все виводить з режиму зосередженості, кажуть армійці.

"Геральд", снайпер 80-ї ОДШБ:

Це просто робота. Як казав мій інструктор, не придумуйте собі, що вони там тварини, чи бидло, чи ще щось. Вони такі самі люди, але вони загарбники і їхня роль у цій війні - просто загинути…

Звісно, одна маленька команда стрільців не виграє війну. Але будь-яка армія прагне отримати психологічну перевагу, залякавши й деморалізувавши супротивника. Снайпери у цьому - дуже ефективні.