Опалювальний сезон 2023-24: коли в будинках з'явиться тепло [ Редагувати ]
Опалювальний сезон 2023/2024 в Україні запланований на кінець жовтня-початок листопада. Остаточне рішення про подачу тепла ухвалює місцева влада з урахуванням середньодобової температури повітря. Про це заявив глава Нафтогазу Олексій Чернишов.
За його словами, в останні роки початок опалювального сезону зсувається ближче до кінця жовтня - на початку листопада, але існують і регіональні особливості.
"Тому ми, як завжди, готові до того, що якісь міста почнуть опалювальний сезон у другій половині жовтня - на початку листопада", - сказав Чернишов.
Глава Нафтогазу додав, що, за прогнозами синоптиків, майбутня зима буде досить м'якою, але більш морозною, ніж минулого року.
по темі
15 жовтня 2023 року - неділя. 599-й день війни в Україні
Погода в Україні сьогодні, 12 жовтня, буде по-осінньому прохолодною, але здебільшого сонячною. У деяких областях очікуються перші нічні заморозки та вітер
Сьогодні, 11 жовтня, в Україні трохи потеплішає. При цьому "спеку" варто чекати традиційно на півдні, а найхолодніше буде на сході
У деяких областях України 2 жовтня можливі невеликі дощі. При цьому температура не сягне вище +24 градусів
Школярі у 2024 році також складатимуть НМТ для вступу у вищі освіти України на бакалаврські програми. Однак кількість обов'язкових предметів збільшиться