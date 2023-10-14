Опалювальний сезон 2023/2024 в Україні запланований на кінець жовтня-початок листопада. Остаточне рішення про подачу тепла ухвалює місцева влада з урахуванням середньодобової температури повітря. Про це заявив глава Нафтогазу Олексій Чернишов.

За його словами, в останні роки початок опалювального сезону зсувається ближче до кінця жовтня - на початку листопада, але існують і регіональні особливості.

"Тому ми, як завжди, готові до того, що якісь міста почнуть опалювальний сезон у другій половині жовтня - на початку листопада", - сказав Чернишов.

Глава Нафтогазу додав, що, за прогнозами синоптиків, майбутня зима буде досить м'якою, але більш морозною, ніж минулого року.