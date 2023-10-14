Україна може отримати 50 млрд євро від Європейського союзу на відновлення територій, що постраждали від війни. Але для цього до кінця жовтня ми маємо підготувати план відновлення, реконструкції та модернізації держави - наголошують у Мініекономіки.

Наводити лад доведеться у десятках міст і сотнях сіл. Місто-герой Буча, яке пережило терор, досі напівзруйноване, але деякі школи, дитсадки та інші установи там уже відновлюють. Про темпи відбудови - розповість Роман Барашев.

Наталія Півчук, начальниця відділу культури, національності і релігій Бучанської міської ради:

Була в полоні і власними очима бачила, що відбувається в Бучі. Переживши те жахіття, ми стали сильнішими, ми вижили, повинні працювати.

Наталія Півчук показує нам будівлю, де до війни був спортивний клуб - діти займалися бойовими єдиноборствами. А потім сюди прийшли рашисти.

Наталія Півчук, начальниця відділу культури, національності і релігій Бучанської міської ради:

Вибиті вікна, простріляні стіни, зруйнований майже дах. Ми розпочали ремонтні роботи.

Гроші на відновлення зібрали тайванські благодійники за підтримки Міністерства закордонних справ острівної держави.

Наталія Півчук, начальниця відділу культури, національності і релігій Бучанської міської ради:

Вже відновлена дахова покрівля, демонтовано штукатурку на стінах і зараз виконуються роботи щодо облаштування підлоги, тобто завозиться пісок, поверху буде бетонування.

Другий рік у Бучі працюють над усуненням наслідків вторгнення росіян.

Анатолій Федорук, Бучанський міський голова:

Не створювали якісь фонди, не пропонували благодійникам перераховувати кошти, а давали на вибір каталог руйнувань. Кожен, хто хотів допомогти Бучі у відбудові, мав можливість вибрати той чи інший об'єкт - як-то садочок, школа, чи приватний житловий будинок.

Понад 3,5 тисячі вщент зруйнованих чи частково пошкоджених будівель. Такий вигляд мала Бучанська громада після деокупації. З 33-х освітніх закладів тут вціліли тільки 9.

Любов Морозенко, директор Бучанського ліцею №3:

Рашисти - вони жили в нашій школі. Шкоди наробили багато. Техніки взагалі не лишилося, там, де були ноутбуки, були покрадено, а стаціонарна була знищена, монітори розбиті.

Ці кадри було знято у перші дні після визволення Бучі. Руїни на шкільному подвір'ї. Рашисти розмістили тут вогневу точку.

Кирило Жук, учень Бучанського ліцею №3:

Моторошно, що росіяни тут були.Тут було все побито. Мені тато показував фотографії, то там були ящики від снарядів у нас там в задньому дворі лежали. Потік потолок у нашому класі, його зробили, у нас не було цієї дошки і нам її поставили, все дуже класно зробили.

Австрійці надали кошти на відновлення даху, фіни подарували меблі та інтерактивні дошки, французи - потужний павербанк на випадок блекаутів. Американці допомогли побудувати укриття, завдяки чому всі півтори тисячі ліцеїстів цього року сіли за парти.

Любов Морозенко, директор Бучанського ліцею №3:

Ми зараз знаходимося на 3-му поверсі, який був найбільше пошкоджений рашистами і погодними умовами. Були змінені вікна, підвіконня, батареї, стіни - від цегли до такого стану, як сьогодні.

Сергій Галака, вчитель інформатики Бучанського ліцею №3:

Фонд Олени Зеленської дуже багато допоміг, ноутбуки вчителям в період дистанційного навчання - вони нас дуже сильно виручили, було більше 70 ноутбуків від фонду Олени Зеленської.

Людмила Драчевська, директор Бучанської початкової школи "Берізка":

Наш заклад знаходиться на вулиці Яблунській, про яку дізнався весь світ. Під час окупації саме на вулиці Яблунській рашисти чинили страшні дії. У багатьох наших працівників повбивало чоловіків, розстріляли нашого працівника по обслуговуванню приміщення.

У закладі, який був пошкоджений під час ворожих обстрілів, - уже повністю замінено дах, встановлені вікна та двері. Будівництвом опікуються португальці, з міста Кашкай - побратима Бучі.

У день нашого візиту в укритті школи-садочка знову відкривають Пункт незламності, послугами якого торік скористалися сотні місцевих.

Олександр Овчаренко, помічник по господарству Бучанської початкової школи-дитсадка:

Приходили заряджати телефони. Чай пили, в нас же великий генератор. Генератор сотка. Від нього і садик роботає, і школа, і котельная, і водонапорная башня, і амбулаторія.

Людмила Драчевська, директор Бучанської початкової школи-дитсадка:

Діти тут навіть спали. Вони уже звикли, краще, щоб не звикали, але такі реалії нашого часу.

Міжнародна підтримка значно прискорює відновлювальні роботи, кажуть посадовці. Ремонти нині тривають і в об'єктах соціальної сфери, і в житлових будинках. Втім Буча пережила справжнє пекло у перші тижні повномасштабного вторгнення росії. Тут і досі багато споруд, які ще потребують і складних робіт, і великих грошей.

Анатолій Федорук, Бучанський міський голова:

Є, наприклад, загальноосвітня школа у Ворзелі та дошкільний заклад, який був знищений, - це коштовний проект більше 400 млн гривень і ми розуміємо, що за півроку, за рік його відбудувати неможливо.

Бучанці не здаються. Продовжують відновлювати своє місто. Ще й підтримують тих, кому в умовах війни допомога потрібна найбільше. Зокрема, приймають переселенців - цього року до навчальних закладів Бучі пішло на 400 дітей більше, ніж за рік до великої війни.