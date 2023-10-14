Восьмий день війни на Близькому Сході. Ізраїль повідомляє про ліквідацію очільника Повітряних сил ХАМАС. Військові поцілили в штаб-квартиру угруповання, з якої бойовики координували власні повітряні нальоти. Також вдарили по терористах "Нухби" - це один із ворожих підрозділів, чий кістяк і проник до Ізраїлю тиждень тому.

Загалом країна готується до затяжної війни на кілька фронтів. Лікарні екстрено переносять у бомбосховища. Доладніше про те, що відбувається в Ізраїлі - розповість Ольга Жидецька.

Лікарні Ізраїлю готуються до тривалої війни на кілька фронтів. Пацієнтів зі шпиталів на Півночі країни переводять у центр. Лікувальні заклади екстрено обладнують приміщення у бомбосховищах. Так медичий центр Рамбам у Хайфі готує до роботи найбільшу підземну лікарню у світі, здатну вмістити 2 тисяі пацієнтів.

Майкл Галберталь, генеральний директор лікарні "Рамбам":

Ми чекаємо, залежно від розвитку подій на півночі. Але якщо нам потрібно буде вивести пацієнтів протягом восьми годин, усі пацієнти будуть тут. Усі пацієнти, персонал, усе повністю захищене. Тим часом ми продовжуємо регулярну медичну діяльність.

Сучасний медичний центр з палатами, операційними та запасами усього необхідного розгортають на трьох поверхах підземного паркінгу. На кожному - по 20 тисяч квадратних метрів. На стінах розміщені електророзетки, апарати водо- та киснепостачання, установки для кондиціювання повітря та медобладнання.

Майкл Галберталь, генеральний директор лікарні "Рамбам":

У нас є сховище кисню, у нас є сховище бензину, у нас є сховище їжі. Загалом, у цьому місці у нас може бути близько 8000 людей, у повному обсязі, і ми можемо закрити двері та бути самозабезпеченими протягом трьох днів. Без допомоги ззовні.

Ця лікарня має стати опорним медичним пунктом на Півночі у разі збройного протистояня з ліванською Гізболлою. Підземний шпиталь захищений від прямих влучань ракет, впливу хімічної та біологічної зброї, витримує землетруси та інші природні катаклізми. Уперше заклад, зведений на пожертви ізраїльських мецеатів та уряду, показав себе у часи ковіду.

Доктор Філіп Абекассіс, анестезіолог лікарні "Рамбам":

Цей паркінг переобладнали після війни 2006-го року, коли, за моїми підрахунками, більше 400 ракет впало навколо лікарні, в межах кількох сотень метрів. Пацієнтів треба було зносити терміново. Я анестезіолог. Ми приймали пологи і робили наркоз у підвалах. Це було жахливо.

Ейнат Перес, заступниця голови сестринського відділу лікарні "Рамбам":

Часи COVID-19 дозволили нам добре натренуватися. Тож усім нашим медсестрам зайоме це місце, ми навчали їх усі ці роки, і кожен у лікарні знає, яка його роль і куди йому йти. Ми готові до будь-якого сценарію.

Як саме розгортатимуться події - поки передбачити складно. Ізраїль стягнув до ліванського кордону танки і важку техніку.

А також обстрілює об'єкти Хізболли. Готується й наземна операція проти Сектору Гази. Вона може розпочатися будь-кої хвилини.

Ізраїль дав цивільому населенню автономії 24 години на евакуацію. Натомість лідери ХАМАСу закликають людей залишитися.

Тим часом ізраїльські ВПС цієї ночі продовжили атакувати палестинський анклав з повітря. Понад 6 тисяч бомб та ракет за тиждень фактично зрівняли з землею цілі квартали.

Біньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Ми б'ємо по наших ворогах з безпрецедентною потужністю. Наголошую: це тільки початок. Наші вороги тільки почали платити ціну. І я не буду розповідати про те, що ще буде. Але я вам кажу, що це тільки початок.

У Газі повідомляють про понад півтори тисячі загиблих мирних жителів. Окрім того, автономії з населенням два мільйони чотириста тисяч людей загрожує гуманітара катастрофа, адже Ізраїль припинив постачання води, їжі та електроенергії. Допоки бойовики не звільнять усіх з півтори сотні захоплених заручників. Таку тактику засудили деякі політики. Зокрема ООН закликає дбати про мирне населеня.

Антоніу Гуттериш, генеральний секретар ООН:

Нам потрібен негайний гуманітарний доступ до всієї Гази, щоб ми могли надати паливо, їжу та воду для всіх, хто цього потребує. Навіть війни мають правила. Міжнародне гуманітарне право та права людини повинні поважатися. Цивільні особи повинні бути захищені, та не можуть бути використані як щит. І всі заручники в Газі повинні бути негайно звільнені.

Однак влада Ізраїлю непохитна. І серед громадян високий запит на покарання терористів. До війська скликано 300 000 резервістів, армія укомплектована на 130%.

Авіакомпанії навіть додали рейсів у суботу, щоби повернути солдатів резерву з-за кордону.

Ідо Малка, резервіст ізраїльської армії:

Ми не можемо повірити в те, що зробив ХАМАС. Це не люди, люди не можуть робити такого. І ми дамо їм відсіч.

Тим часом на територіях, які зазнали нападу бойовиків, відкриваються дедалі нові подробиці злочинів. За оновлеими даними, у влаштованій ХАМАСом бійні загинули тисяча триста людей. Серед их представники 35 країн. Зокрема - 11-ро українців.

Щоби вивезти своїх громадян деякі держави організовують спецрейси. Перший евакуаційний літак з 200 наших співвітчизникі сьогодні вилетить з Ізраїлю до Румунії. Наступний рейс заплановано на неділю.