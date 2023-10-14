Понад тисяча українців звернулися за допомогою у виїзді з території Ізраїлю через скасовані авіарейси. І на сьогодні дипломати готують перший евакуаційний рейс до Румунії. Другий запланований на завтра.

Водночас Німеччина вже вивезла з країни близько 2 тисяч своїх громадян. Сотня з них прилетіла додому урядовим літаком. Разом з міністеркою закордонних справ Анналеною Бербок. Напередодні головна дипломатка країни відвідала Тель-Авів з візитом солідарності. Тетяна Логунова - розкаже докладніше.

Нарешті вдома. В аеропорту Франкфурта-на-Майні - сльози та міцні обійми. Сюди, а ще в Мюнхен вже другий день прибувають спеціальні рейси з Ізраїлю. На борту - громадяни Німеччини, які майже тиждень чекали на евакуацію.

Верена, пасажирка евакуаційного рейсу:

Ми такі щасливі, що вдалося повернутися. Ми вилетіли із запізненням і коли літак піднявся в небо, в нас просто камінь впав з душі. І ще екіпаж, він був таким чуйним. Пілот кілька разів казав, що для нього честь повернути нас додому.

Александер, пасажир евакуаційного рейсу:

Останні кілька днів були дуже важкими. Ми прокидалися від сирен, для це незвично. Слава богу, ми вдома.

Німці вже евакуювали з Ізраїлю близько 2 тисяч своїх громадян. Сотня з них прилетіла додому урядовим літаком. Разом з міністром закордонних справ Анналеною Бербок. У п'ятницю головна дипломатка країни відвідала Тель-Авів з візитом солідарності.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

У ці жахливі дні ми, народ Німеччини, разом з вами. Зараз ми всі ізраїльтяни.

Під час візиту Бербок зустрілася і з родичами громадян Німеччини, які перебувають в полоні бойовиків ХАМАС. Вони благають уряд зробити все можливе для їх звільнення.

Йоні Ашер:

Мене звати Йоні Ашер. Я людина, у якої викрали всю родину, дружину та двох маленьких доньок. Одній трохи менше п'яти років, другій майже три. Я побачив викрадення своєї сім'ї на відео і впізнав їх. У моєї дружини німецьке громадянство, так само, як і моєї свекрухи. Вона теж в полоні. Вони викрали три покоління нашої родини.

Рікарда Лук:

Ми сліпі. Ми не знаємо, що відбувається. Ми не знаємо, де вони і в якому стані. Для нас дуже важливо знати, чи живі вони, чи здорові, чи отримують ліки. Навіть мінімум інформації буде для нас вкрай важливим.

Німецькі силовики тим часом попереджають про ріст анти-семітських настроїв і навіть загрозу нападів на єврейські установи та організації. Особливо, в Берліні, Кельні та Мюнхені. Там є цілі райони, де живуть переважно вихідці з арабських країн. І серед них є симпатики ХАМАС, які відкрито святкували напад бойовиків на Ізраїль.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

На минулих вихідних ми бачили ганебні фото. Чоловіків і жінок, які святкували терор ХАМАС на наших вулицях, даючи волю своїй ненависті до Ізраїлю та наших громадян єврейського походження. Це огидно. Це суперечить усім цінностям нашої держави. Ми не толеруватимемо ненависть. Кожен, хто прославляє злочини ХАМАС або демонструє його символіку, порушує закон. Кожен, хто схвалює вбивство, вчиняє кримінальний злочин. Кожен, хто спалює ізраїльські прапори, вчиняє кримінальний злочин. Кожен, хто підтримує таку терористичну організацію, як ХАМАС, вчиняє кримінальний злочин. І ми притягнемо порушників до відповідальності.

Адміністративні суди великих міст тимчасово заборонили проведення усіх про-палестинських акцій. Навіть на знак солідарності з мирними жителями Сектору Гази. Підстава - загроза громадському порядку. Несанкціоновані мітинги - одразу розганяють.

Політики тим часом обговорюють, як можна покарати людей, які святкують напад на Ізраїль і розповсюджують антисемітські гасла. Серед пропозицій - депортація прихильників ХАМАС. Звісно, у разі, якщо вони ще не отримали німецьке громадянство. Міністерство юстиції Німеччини наразі перевіряє, чи є для цього реальні механізми.