До кінця жовтня рятувальники збиратимуть заявки від навчальних закладів на проведення уроків з безпеки.

Правилам безпеки в українських школах навчатимуть у мобільних класах. Україна отримала 15 спеціальних автомобілів, які укомплектовані усім необхідним. Це спільний проєкт поліцейських та надзвичайників, реалізувати його допомогли партнери з ЮНІСЕФ. Мобільні класи розʼїхались по 10 областях. Репортаж з Дніпропетровщини.

У невеликому приміщенні розмістили багато інформативного матеріалу. До прикладу, як ось цей стенд з протипожежної безпеки в побуті.

Ми можемо продемонструвати до яких наслідків, якщо мʼяку іграшку залишити біля обігрівача або якщо забути вимкнути праску і на будь-якому з цих предметів ми можемо розповісти.

Ці пересувні класи їздитимуть і у прифронтові райони - Нікопольський, Криворізький, Синельниківській. Там рятувальники навчатимуть дітей, як поводити себе із вибуховими предметами та якими вони можуть бути.

От наприклад даний вибухонебезпечний предмет схожий на бляшанку, цей -схожий на метелика. І ось на таких прикладах діти краще можуть запамʼятовувати, як виглядає підозрілий предмет і коли вони його побачать, вони зорієнтуються як їм діяти, знаючи наші алгоритми.

А ще інспектори наголошуватимуть, що діти на час війни обов'язково повинні бути на зв'язку зі своїми батьками. Також надзвичайники проводитимуть так званий інтерактив - учні зможуть хоча б на годинку стати рятувальниками чи поліцейськими.

Вони матимуть змогу приміряти на себе форму рятувальника та поліцейського, а також відпрацювати практичні навички по відпрацюванню використання вогнегасників або надання до медичної допомоги, надання допомоги потопаючому.

Навчатимуть користуватися і спорядженням для порятунку на воді. А також роз'яснять вміст аптечки, аполіцейські розкажуть про правила безпеки на дорозі.

Дмитро Третяк - провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС у Дніпропетровській області:

Візуалізація дорожнього руху зі знаками, справжніми, які у нас є на дорозі. Щоб дітям було краще побачити це так і в практиці, відпрацювання даної локації.

Мобільний клас безпеки розрахований на проведення уроків для 10 учнів, але за сприятливої погоди навчання інспектори можуть проводити і для 30 школярів. Для цього є відповідна кількість карематів, стільців та столів, мають і генератор, кондиціонер, проектор, мультимедійне обладнання. Україна отримала від партнерів ЮНІСЕФ 15 таких освітніх просторів на колесах, з них два курсуватимуть Дніпропетровщиною.

Ольга Петренко - провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС у Дніпропетровській області:

Там, де частіше обстріли, будемо розповідати про вибухонебезпечні предмети, якщо це села, де більшість людей отоплює пічним опаленням, то будемо розповідати про пожежну безпеку, якщо це поблизу якоїсь річки, води табудемо розповідати про правила поводження на воді, а також вибирати тему відповідно до сезону. Зимою - будемо розповідати про кригу, влітку, восени - про пожежі в екосистемі та як їх не допустити.

До кінця жовтня рятувальники збиратимуть заявки від навчальних закладів на проведення уроків з безпеки. Надзвичайники кажуть, запитів вже дуже багато, після складення графіків мобільний клас безпеки вирушить до першого пункту призначення.