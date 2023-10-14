росіяни вдарили "Іскандерами" по Покровську: поранено 21 людину. Зокрема пошкоджено адмінбудівлі та житлові багатоповерхівки. Про це звітують у Донецькій військовій адміністрації.

Страшні бої точаться на Авдіївському напрямку. Ворог нещадно обстрілює місто з артилерії та авіації. Через масовані обстріли там на паузу поставили рятувальні роботи. Під завалами можуть залишатися люди. Докладніше про ситуацію на східному фронті - далі в огляді.

Біля Авдіївки земля палає, а у небі свистить та вибухає. Нині цей напрямок найпекельніший на всьому східному фронті. Це руїни будинку культури у Новоселівці першій. Тут був гуманітарний штаб з продуктами та засобами гігієни для жителів прифронтових міст та сіл.

Віталій Барабаш, голова Авдіївської міської військової адміністрації:

Це моє рідне село. З дитинства цей будинок культури починаючи з гітари, духового оркестра, концерти, кіно в селі… Прикро. Визволителі хр*нові. Знаково, да? Пам'ятник радянському солдату-визволителю. Зараз кацапури грають на цій історії. Вони нас звільняють, руйнують. Нічо їм не вдасться! Все одно переможемо, і всьо відбудуєм.

Небезпечно й у самому місті. Ворог намагається перетворити Авдіївку на суцільну руїну.

Мы вышли с подвала утром вообще ничего не видно. Везде дым стоит. Горело вообще все.

Позивний "Лютий", військовослужбовець Збройних сил України:

Ідуть бої. Ворог застосовує найчастіше так зване іздєліє 308, це такі ракети, які підчіплюються під гелікоптери, якими вони піддають ударами наше місто, околиці. Під ударами знаходиться Авдіївський коксохімічний завод. Ми в свою чергу робимо те, що від нас залежне, те, що ми можемо.

Сили оборони випалюють техніку та живу силу противника. Та й самі росіяни б'ють своїх. На цьому відео ворожий БМП наїхав та розчавив загарбника. За мить наші захисники примножили кількість ліквідованих окупантів - влучно поцілили у бойову машину. Втрати серед окупантів такі, що бракує чорних мішків. Їх нині шукають волонтери.

Кто может помочь купить мешки для трупов - они очень нужны, правда. Помогите пожалуйста. Купите от себя мешки кто может. Они очень нужны. В Донецке они дефицит страшный.

А це - перші хвилини після ракетного обстрілу Покровська. Російські терористи вдарили по будинку дитячої творчості, пошкодили дві адмінбудівлі.

Понівечені цілі оселі мирних жителів. За попередніми даними, загарбники вдарили по місту двома ракетами "Іскандер-М". Внаслідок обстрілу одна людина загинула та більше 20 було поранено.

Павло Дяченко, речник поліції Донецької області:

Знаходимось на місці потрапляння ракети. Це цивільний об'єкт. Зараз поліцейські та рятівники проводять обстеження.

Тим часом на півдні від Бахмута тривають наступальні операції Сил оборони. Щодня наші захисники стають ближче до фізичного перерізання дороги Горлівка -Бахмут. Нею ворог намагається перекидати поки що живу силу та боєкомплекти.

Андрій Бабичев, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми вже за залізничною колією, ми вже пройшли дальше. Закріпились. Ми вже витримали не одну атаку ворога. Вони кожен день по 3-4 атаки намагаються вибити нас за залізничну колію, але ми вже вклинились в декількох містах в їх оборону.

За словами військового, на цій ділянці фронту рашисти по-новому взялися застосовувати ударні дрони.

Андрій Бабичев, військовослужбовець Збройних сил України: