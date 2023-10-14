Вже двадцять місяців у російському полоні перебувають захисники острова Зміїний. Це прикордонники та морські піхотинці, які торік двадцять четвертого лютого одними з перших дали відсіч ворогові. Рідні бранців вважають: хлопці стали певним символом незламності України. З родинами полонених поспілкувалися наші кореспонденти.

Чотирирічний Богдан роздивляється фото тата. Часто запитує: де він? Рідні кажуть: тато далеко на роботі та дуже зайнятий, тому навіть зателефонувати не можна. Хлопчик сумує - та питає знову і знову.

Анастасія Буркан, дружина прикордонника:

Бере телефон, гортає, дивиться татові фотографії, і якось було: у нас стоять там ікони з фотографіями - і він так прийшов, поцілував всі ікони і почав цілувати тата (плаче), але ми молимося за них щодня.

Тато Богдана Дмитро - прикордонник з острова Зміїний. Вже двадцять місяців чоловік у російському полоні. Лише одного разу рідні отримали від Дмитра листа та у квітні кілька хвилин могли поспілкуватися по відео-зв'язку.

Анастасія Буркан, дружина прикордонника:

Він побачив дитину і ми, звісно, всі плакали. Це були…настільки сильні емоції, що нарешті ми його змогли побачити.

Родина Дмитра - з містечка Вилкове: це найближчий населений пункт до Зміїного. Загалом у полоні наразі залишаються тридцять три захисники острова - прикордонники та морські піхотинці. Рідні бранців постійно нагадують: на початку повномасштабного вторгнення саме зміїнівці одними з перших прийняли бій та на пропозицію здатися - відправили "русский корабль" за відомим напрямком.

Алла Таранова, дружина прикордонника:

Захисники наші, хлопці зі Зміїного, відстоювали той дорогоцінний час, ту добу, коли Одещина приготувалася і не дала ворогу зайти на нашу територію. Вони - символ, саме тому їх дуже тяжко і витягнути.

Найбільші побоювання - щодо стану здоровʼя зміїнівців. Холод, недоїдання, недосипання, психологічний тиск… Рідні кажуть: побачивши бранців на відео, просто не впізнали їх.

Світлана Крівицька, дружина прикордонника:

Я коли його побачила, взагалі не могла отямитися. Йому п'ятдесят п'ять ось виповнилось - здоров'я в нього і такніякого не було, а яке воно зараз там - за цей період я взагалі не знаю!

Наразі родини полонених намагаються привернути увагу міжнародної спільноти - зокрема, до жахливих умов, в яких перебувають бранці. Мовляв, світ має вплинути на росію, аби вона виконувала вимоги Женевської конвенції про права військовополонених.

Антоніна Чернишова, мати прикордонника:

Ну, є якась надія на те, що нас почує світ. Адже треба щось робити - другу зиму хлопці не переживуть. Усі схуднули на тридцять кілограмів - ну про яку другу зиму можна говорити? Це вже шістсот днів полону.

Маленький Богданчик, тим часом, грається пухнастим талісманом. Місяць тому прикордонники подарували хлопчику кота Флінта - саме з острова Зміїний. Як символ того, що усі українські бранці невдовзі повернуться додому.