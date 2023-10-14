У прифронтовому Гуляйполі, що на Запоріжжі, місцеві активно готуються до зими. Люди навідріз відмовляють виїжджати попри щоденні обстріли та наближення холодів.

Зимувати, кажуть, будуть вдома, не дивлячись ні на що. Тож, встановлюють буржуйки, запасаються дровами та утеплюють ліжка. Інна Гогой - докладніше далі.

Під щоденними обстрілами. Без світла, газу та води. У таких умовах вже понад півтора року живуть люди у нескореному Гуляйполі. Але зараз все їхнє життя - зосереджене біля підвалів - де ховаються від вибухів.

Валентина, жителька Гуляйполя:

Раніше вночі дуже бахкали, прильоти були, щас більше удень. Попервах, було дуже страшно. Ми даже не розмовляли, я ж кажу, ходили.

У сховках люди як змогли облаштували побут і вже готуються до холодів. Для обігріву мають буржуйки та запасаються деревиною.

Валентина, жителька Гуляйполя:

У нас ще з того року дрова. Ми оце заносим, чоловік підрубує їх і топимо тут.

Гуляйпільці кажуть, коли обстріли у місті затихають, намагаються жити звичайним життям. Людей, які вирішили не виїжджати з міста, підтримують рятувальники. Привозять їм гуманітарку та воду.

Ольга, жителька Гуляйполя:

- Водички хвате, як для мене. - Ну на скільки, на, день на два? - А дощик нам поміг, тепер ми забезпечені. - А ви для чого використовуєте цю воду? - Собакам, приготувать їм їсти на цій воді ми можем, постірать, посуду помить, таке.

Допомагають із продуктами і волонтери. Сергій привіз своїм землякам свіжий хліб. Каже, щодня бачити рідне місто розбитим тяжко. Втім гуляйпільці все відбудують, впевнений чоловік.

Сергій, житель Гуляйполя:

Конєчно, боляче, но ми все відстроєм. Тільки перемога і ми все будем відстраювать.

Нині в місті вцілілою лишається тільки третя частина. Гуляйполе окупанти обстрілюють з перших днів повномасштабної війни. Зараз найчастіше б'ють з різнокаліберної артилерії. А кілька місяців тому житлові будинки закидали КАБами.

Володимир Федишин, командир відділення 19 пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Вони страшні по разрушитєльной силє, тому що обйом тротіла великий і дуже велика сила. Наскільки я знаю, чоловік і жінка їхали в авто і на ходу їх ударило. У нього ногу вродє би ранило.

Щойно рятувальники встигли розвезти воду, як отримали новий виклик. Після обстрілу загорівся приватний будинок. Пожежу надзвичайники загасили. Втім саму хату ворожий снаряд зруйнував майже вщент. Де тепер зимуватимуть власники - і гадки не мають.

Рятувальники кажуть, від початку великої війни кількість пожеж у місті збільшилась в рази. Ліквідовувати їх в умовах постійних обстрілів не лише складно, а й небезпечно.

Володимир Панасейко, заступник начальника пожежної частини:

Пожежі, ми готувалися гасити пожежі і ми це робимо професійно. В умовах війни складність полягає в тому, що ми можем потрапити під повторний обстріл. А це уже небезпека особовому складу.

Тож працювати доводиться швидко і з подвійною пильністю. Самі рятувальники кажуть, якби складно не було, готові до будь-яких викликів.

Володимир Панасейко, заступник начальника пожежної частини: