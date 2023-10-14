Від початку повномасштабного вторгнення партнери G7 підтримували Україну в усіх можливих напрямах. Загалом за майже два роки було надано понад 30 млрд доларів.

Про це повідомляє міністр фінансів України Сергій Марченко.

Як зазначається, у межах Щорічних зборів МВФ та Світового банку міністр фінансів України Сергій Марченко провів зустрічі з міністрами фінансів країн G7. Зустрічі були зосереджені на обговореннях забезпечення потреб держбюджету України наступного року, а також використання заморожених активів РФ на користь України.

"Пільгове фінансування та гранти від країн G7 стали ключовими у забезпеченні збалансованості держбюджету України та фінансуванні критично важливих видатків. Від 24 лютого 2022 року G7 спрямували до ДБУ майже 33 млрд доларів США. Більше половини всього зовнішнього фінансування за цей період", - сказав Марченко.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Мінфін України залучив до держбюджету 64,9 млрд доларів США зовнішнього фінансування.

Найбільшими донорами стали:

ЄС,

США,

МВФ,

Канада,

Японія,

Світовий банк,

Велика Британія,

Німеччина.