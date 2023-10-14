Реґі-альбом SKOVORODANCE - це переосмислення того, про що філософ писав 300 років тому.

Сковородинівський "Нрав і права" зазвучав по-новому. Харківський літмузей, діджей Юрій Гуржи та письменниця Ірена Карпа створили реґі-альбом SKOVORODANCE на тексти українського філософа. Світлана Шекера чула модерн.

Реґі-альбом SKOVORODANCE - це переосмислення того, про що філософ писав 300 років тому. І для сучасної молоді він не такий вже й екзотичний, каже один із співтворців проєкту.

Сергій Жадан, поет:

Він знаходиться поза межами часових рамок, тому, мені здається. Сковорода - це ж не лише, скажімо так, про віру, це не лише про релігію, це великою мірою про етику, і, я думаю, це ті речі, які вони в принципі завжди цікаві.

Письменниця Ірена Карпа вже 8 років мешкає у Франції. Та з безпечної Європи - їздить в Україну із культурними місіями.

Ірена Карпа, письменниця:

Так на початку війни нас дуже ковбасило оце відчуття, що я тут в безпеці, а там таке відбувається і всякі ці речі, ну там волонтерка, ну якісь там донати, воно трохи рятує, але не до кінця, і мені реально стало значно краще, коли я почала їздити в Україну.

Каже, в українцях побачила разючі зміни.

Ірена Карпа, письменниця:

І мені якось так це вразило тоді, оця сила людей, які були в Харкові. І люди, які приходять, бо їм треба ця культура. Потім ти йдеш по вулиці в Харкові, сідаєш в кав'ярні, люди говорять українською. Я така, точно, точно ущіпніть мене, ущіпніть. Десь там в Дніпрі. Такі враження, що якісь збулися оці мрії про українську Україну, дуже-дуже-дуже дорогою ціною.

Музика на тексти Сковороди - теж експеримент. Така ж - проста на перший погляд і складна за суттю.

Євген Турчинов, музикант, композитор:

Це не порівнюється, там стільки стилів помішано в цій програмі, стільки різних звуків музичних, стільки підводок, що ну мене ну язик не повертається сказати, що це там дав або рейв, або фанк, або що ще. Дуже круто все перемішано, це така класна мозаїка зі Сковороди.

У кліпі, який зняли під звуки повітряних тривог у центрі Харкова, танцюють харківські брейк-дансери. Кажуть, це була суцільна імпровізація, яка вийшла з першого дублю.

Максим Тележний, брейк-дансер:

Все було легко. Не знаю, там не потрібно було крутитись на голові, це було просто вільні танці. Тому було прикольно.

І ця легкість, вважає історик Макс Розенфельд, це і є сам Сковорода.

Макс Розенфельд, історик:

Ми настільки маємо бути вільні, свободні за Сковородою, щоб ми мали бути, маємо оцю свободу будь як його трактувати або як для нього відноситись. Все, що він або в що завгодно світ навколо нас, все що відбувається, це привід для натхнення. І Сковорода так само має бути приводом для натхнення.

А от чи "зайшов" такий Сковорода молоді - відповідь очевидна.