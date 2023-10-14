Перша причина зростання цін пального на ринку - те, що в нас змінилась логістика. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив народний депутат, член комітету ВР з питань, фінансів, податкової та митної політики Олексій Устенко.

"Сама перша причина зростання цін пального на ринку - те, що в нас змінилась логістика. Те, що наприклад заходило раніше залізною дорогою, на сьогоднішній день заходить автотранспортом. Тобто, більша частина палива, яке ми завозимо і бензин, і дизельне пальне - це саме автомобільний транспорт. Що стосується цін, наші основні контрактери Румунія, Болгарія, трохи Прибалтика і зовсім небагато Польща і ціни, які там в них плюс розмитнення аксцизів в Україні складає вже приблизно 44-45 грн на минулий тиждень", - зазначив Устенко.

Він додав: "Основний момент - логістика. Тобто, паливо, яке автоцистерна витратить, щоб поїхати і забрати паливо, зарплата водія також, яких не вистачає дуже на ринку. Проблема також в глобальному подорожчанню нафти на світових ринках. Песимістичних прогнозів поки я б не робив, будемо сподіватись, що та сама Саудівська Аравія збільшить видобуток і угода між країнами-учасниками відбудеться".