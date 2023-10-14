Поки у Тетяни лише кілька сотень підписників, проте, переконана жінка, це лише початок.

Казка у музеї. Новий проєкт започаткували у Черкасах. Тетяна Очеретяна після народження онуки вирішила записувати казки українською, щоб малеча мала можливість чути та вивчати рідну мову з пелюшок. Ось як це виглядає.

Перед записом казки у Тетяни - розминка. Саме після народження онуки жінка почала більше цікавитися казками.

Тетяна Очеретяна, казкарка:

Навіть видань казок українських мало, в ютуб каналі, якшо є контент, то теж не зовсім якісний, ми так родиною зібрались і діти запропонували, шо бабуся, може ти нам почитаєш казку?

Згодом народилась ідея ютуб-проекту "Казка в музеї". Щоб казки було цікаво дивитись, записувати їх вирішили у музеї в автентичному українському одязі.

Зараз ми одягаємо пані Тетяну у святковий одяг, розуміємо, шо бабуся не читала казочку у святковому одязі, але зустріч з онуками - завжди свято, і тим більш, на ютуб-каналі це теж свято.

Вікторія - співробітниця черкаського краєзнавчого музею. Вона переконана, цей проект - можливість заглибити малечу в історію за допомогою дитячих казок.

Вікторія Наумчук, співробітниця музею:

Казочка про лисицю і журавля - шо таке глечик, горщик, гладущик, шо таке юбка, спідниця, тобто багато таких слів і термінів, які ми можемо показати діткам, вони побачать, дорослі побачать, якщо дитина не зрозуміла, то дорослий обовʼязково і переведе на дитячу мову і це просвітництво.

За перевтіленням Тетяни у бабусю-казкарку уважно спостерігають діти та онука. Вони - і найперші глядачі.

Юлія та Влад, рідні казкарки:

Слухаємо її, нові випуски завжди дивимось, постійно, коли бабуся має час, може побавитись, то завжди в них казка, пісня, це у них завжди.

Для читання Тетяна обирає популярні народні казки. Обовʼязкова умова - аби в тексті не було кальок з російської мови.

Тетяна Очеретяна, казкарка:

Іноді суто інтуїтивно, іноді по настрою, а іноді в нас вже є замовлення, коли знайомі просять: "Таня, в мене у онуків така улюбленка казка". Є колеги, які кажуть: "Шо, ви не читали ще оту і оту казку?" Отак знаходяться у нас ідеї.

Поки у Тетяни лише кілька сотень підписників, проте, переконана жінка, це лише початок.

Тетяна Очеретяна, казкарка:

Шоб було багато підписників на ютуб-каналі, шоб було багато переглядів, шоб якомога більше людей чули українське слово, українську казку, бо це наш початок, наше коріння і наша основа, взагалі все у нас в житті починається зі слова. А в дитинстві - з казки.

Згодом до казок на ютубі планують додати і англомовні субтитри, аби ті, хто лише починає вивчати українську закордоном теж могли послухати народну казку.