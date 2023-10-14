В Миколаєві готуються до можливих знеструмлень через російські обстріли. Стаціонарні "Пункти незламності"вже відкриті та забезпечені генераторами.

Місцева влада запевняє: врахували досвід минулорічних відключень і мають запасні варіанти, як от розгортання мобільних автономних надувних наметів. Подивимось.

На столі чайник, термоси, кава, чай та солодощі. Перший засіб, аби зігрітися, гарячий напій, запропонують всім, хто попросить допомоги в "Пункті незламності". Тут електрика буде навіть під час блекауту 24/7.

Це бензиновий генератор, це дизельний. Для них є окремі будиночки на вулиці. Цей виноситься вручну, цей вивозиться.

Торік цей "Пункт незламності" також працював. Тоді найчастіше люди приходили підзарядити гаджети.

Валентина - завідувачка комунального закладу:

В тому році були різні випадки. Багато херсонів-переселенців приїжджали, аби просто обігрітися, перезарядитися, отримати інформацію. Багато студентів приходило, бо тут було світло.

До автономного електроживлення можна підключити обігрівачі, мікрохвильовку, телевізор. Особлива увага - дитячій зоні. У спеціальному куточку для найменших іграшки та книжки.

Це ми зробили пеленальний столик, аби матусі з маленькими дітьми теж почувалися зручно.

Одночасно цей "Пункт незламності" готовий прийняти 50 людей. На ночівлю він не розрахований, але для екстрених випадків мають постіль та матраси. Прийти сюди може будь хто, але певні правила для відвідувачів всеж є.

Валентина - завідувачка комунального закладу:

Людина повинна бути охайна, твереза, щоб звернтутися в "Пункт незламності". Бо тут перебуває багато людей одночасно. І є діти. Щоб всім було комфортно, треба дотримуватися окремих правил.

Загалом у Миколаєві вже розгорнули 27 "Пунктів незламності" - на базі комунальних установ. В разі необхідності напоготові і мобільні.

Анатолій Петров - заступник Миколаївського міського голови:

Ми їх розгорнемо тільки тоді (це великі надувні палатки з мотором, з дуйками), якщо буде великий локдаун, де не буде електроенергії, опалення. Таких пунктів ми можемо розгорнути 14.

"Пунктами незламності" вже можна користуватися. Планується, що вони працюватимуть до весни.