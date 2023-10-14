Українські служби таксі віднині працюватимуть за новими правилами. З першого жовтня в усіх машинах мають бути встановлені касові апарати, а пасажирам видаватися чек. Тож чи всі служби вже перелаштувалися на роботу в нових умовах? Юрій Куций дослідив.

Податкові штрафи дісталися до таксистів. З 1 жовтня компанії-перевізники мають встановити в машинах касові апарати й видавати пасажирам чеки. В інакшому разі - штаф. Ну що ж, давайте перевіримо. Чи в дії вже новації? Замовляю таксі в додатку на телефоні. За мною приїде Андрій на новенькій іномарці.

В машині чисто - водій ввічливий. Розмову починаю здалека....

- А до війни ким ви працювали? - Я був водієм, але я працював в людини з Ірландії, почалася війна, він поїхав, а так я в *** (назва компанії), як тільки він зʼявився. - З першого жовтня якісь касові апарати потрібно ставити? Нічого не чули? - Ну то ж не для *** (назва компанії), навіть в Америці *** (назва компанії) їздить. Просто там, де налогова, набагато жорсткіше працює.

Розмова пішла.

Розумієте, це наприклад, Німеччина, в мене в знайомого там машина, він давно вже живе там. Він платить там якісь гроші, там все легально так, але в нього є якісь привілегії, він може паркуватись там, де можуть тільки таксі, він може рухатися смугою громадського транспорту.

Водій каже, бути таксистом зараз не вигідно - ціна на паливо зросла, ремонт машини - з власної кишені, і він теж недешевий. І якщо ще й платити податки, то взагалі - прибутків нуль.

Отримати фіскальний чек у водія мені так і не вдалося. Можливо, у службі підтримки мені допоможуть з цим питанням.

- Добрий день. В мене сьогодні була поїздка і мені потрібен фіскальний чек, ви можете мені надіслати в електронному вигляді? - Ні...

Для того, щоб детальніше розібратися, чому ж водії таксі - проти РРО, вирушаю до очільника Української таксомоторної асоціації.

Андрій Антонюк, голова Української таксомоторної асоціації:

Що відбулося на ринкові таксі? Він вже дисятиліттями перебуває в критичному стані, 99 відсотків ринку є нелегали, сьогодні багато працює і агрегатори, і посередницький служб таксі, які підключають до перевезення підключають будь- кого.

Пан Андрій стверджує, що відслідкувати грошові потоки у нелегалів, просто нереально, тому в першу чергу законодавчі зміни потрібно було б направляти на вихід таксистів з тіні, тобто спростии умови ведення бізнесу.

Андрій Антонюк, голова Української таксомоторної асоціації:

На нелегалів ця дія закону не розповсюджується, це всі повинні зрозуміти. Що отримує легальний бізнес, а особливо коли ми говоримо про легальних таксистів? Вони собі отримують чергову проблему, тому що цей закон що говорить? Якщо ви є підприємцем, ви там 10 років працювали легально, ви отримували всі кошти через банківський термінал, як ФОП сплачували 5 відсотків, ви робили це вже 10 років. То ви отримали чергову проблему, тому що тепер ви маєте вибивати касовий чек, не зрозуміло навіщо. Людина і так платила з того податок. Але ви сьогодні маєте ще шанс, що немає світла, поганий зв'язок, поганий інтернет, ви маєте великий шанс допустити помилку, ви маєте великий шанс бути оштрафованим покараним на 25 відсотків.

Проте за оцінками парламентарів ринок таксі в Україні складає понад 50 мільярдів гривень на рік і з цієї колосальної суми в бюджет держави майже нічого не надходить. А встановлення РРО - це перший крок до прозорості бізнесу перевезень.

Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка України, членкиня комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності:

Це не означає, що таксист буде їздити з терміналом на передньому сидінні, це означає, що він завантажує додаток РРО і є додатки також, які допомагають надсилати потім користувачу тої чи іншої послуги фіскальні чеки електронною поштою або на телефон.

Механізм виявлення правопорушників поки що не розкривають, але вже відомо, що один з інструментів - це небайдужі пасажири. В разі підтвердження інформації, водій буде оштрафований.

Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутаткаУкраїни, членкиня комітету з питань фінансових та банківської діяльності: