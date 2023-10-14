Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію верхівки ХАМАС. Ватажки бойовиків керували нападом на Ізраїль минулої суботи, 7 жовтня.

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ ліквідував командира спецназу ХАМАС, який керував вторгненням бойовиків на південні громади Ізраїлю минулого тижня. Йдеться про Алі Кадхі - командира так званого підрозділу "Нухба".

Як заявляє Ізраїль, Кадхі ліквідували внаслідок удару безпілотника по Сектору Гази.

За даними ЦАХАЛу, Кадхі був заарештований Ізраїлем у 2005 році за викрадення та вбивство ізраїльських цивільних і був звільнений у рамках обміну полоненими у 2011 році.