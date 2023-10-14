Ізраїль заявив про ліквідацію верхівки ХАМАС, яка керувала нападом [ Редагувати ]
Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію верхівки ХАМАС. Ватажки бойовиків керували нападом на Ізраїль минулої суботи, 7 жовтня.
Про це повідомляє ЦАХАЛ.
ЦАХАЛ ліквідував командира спецназу ХАМАС, який керував вторгненням бойовиків на південні громади Ізраїлю минулого тижня. Йдеться про Алі Кадхі - командира так званого підрозділу "Нухба".
Як заявляє Ізраїль, Кадхі ліквідували внаслідок удару безпілотника по Сектору Гази.
За даними ЦАХАЛу, Кадхі був заарештований Ізраїлем у 2005 році за викрадення та вбивство ізраїльських цивільних і був звільнений у рамках обміну полоненими у 2011 році.
по темі
Солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) сьогодні, 13 жовтня, увійшли на територію сектору Газа у рамках локальних рейдів. Для цього використовувалася військова техніка
Група Конгресменів США представили закон про виділення Ізраїлю додаткових 2 млрд доларів на систему протиповітряної оборони "Залізний купол"
Папа Римський Франциск закликав до припинення бойових дій в Ізраїлі та Палестині, адже тероризм та війна призводять лише до смерті та страждань
США сьогодні оголосять про надання підтримки Ізраїлю після нападу терористів ХАМАС
Керівника департаменту загальноєвропейського співробітництва міністерства закордонних справ рф Миколу Кобринеця виявили мертвим