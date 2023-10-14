План дій для Вашингтона. Адміністрація Байдена укотре запевняє: здатна допомагати обом стратегічним партнерам одночасно - і Києву, і Тель-Авіву. Цей меседж, зокрема, чуємо від президентського радника із національної безпеки Джейка Саллівана.

Тож якою буде тактика щодо України? Дізнався наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.

Як допомагаючи Ізраїлю (а конфлікт там може не просто загостритися, а і затягнутися), Штати можуть утримати баланс, не скоротити допомогу Україні? Це тема, яку зараз багато обговорюють у Вашингтоні. І тут, в Конгресі (здебільшого в закритому режимі, адже законодавці проводять консультації із Білим домом, шукають формат нового пакету) - і на експертному рівні.

Від дипломатів та політиків відставних чуємо набагато більше, вони не звʼязані обмеженнями, які приносять чин, ранг і посада. Вони можуть бути більш відвертими. Отже, я дізнався думки щодо перспектив підтримки Києва Штатами - від тих, хто беззаперечно на боці України і хто на своєму рівні за цю підтримку як може - агітує. Всі відповіді, пропозиції і прогнози - просто зараз.

Попри всі голоси критиків, що політична ситуація у Штатах змінюється, і що "America – first" (тобто "Америка має бути на першому місці") - Україна залишиться серед пріоритетів. Оскільки ця війна - не наша внутрішня проблема; все набагато масштабніше - чуємо від дипломатів.

Пола Добрянські, заступниця Держсекретаря США (2001-2009):

Цей український бій стосується кожного: бо якщо Україна не відібʼє вторгнення, не переможе, якщо не зупинити хвилю агресії, то її тоді всі інші на собі відчують. То ж це має бути в інтересах всіх.

Саме на цих аргументах грунтуються прогнози, що Штати за будь-якої ситуації продовжуватимуть підтримку України. Що черговий транш точно буде! Тим більше, що озвучують їх люди, які про настрої в Конгресі знають не з газет, а із перших вуст.

Пітер Роуг, директор центру Європи та Євразії Гудзоновського інституту:

Ми маємо досить сильну двопартійну підтримку - особливо в Сенаті, але у Палаті представників теж. А щодо пакету допомоги, то переговори тривають просто зараз. Я буквально щойно, за декілька хвилин до того, як зустрітися із вами, - говорив із старшим помічником дуже впливового сенатора.

Ці переговори відбуваються прямо зараз між республіканцями та демократими у Капітолії, а також між першими особами Конгресу і Білого дому. І не схоже, що там немає плану. Якщо представити розвиток подій, то я спрогнозував би, що Сенат першим подасть якийсь перехідний документ, що включатиме певні кошти для України, а потім (може через кілька тижнів після цього) у Палаті представників зроблять спробу проголосувати.

І тоді в якийсь момент - коли "конгресові маневри" закінчаться - я думаю, ви побачите гроші.

Саме тому серйозні політичні експерти (і, зокрема, - сам Пітер Роуг) радять не особливо довіряти соціологічним опитуванням, які постійно зʼявляються в пресі, щодо ставлення американців щодо продовження підтримки України. Цифри в різних виданнях - різні, і цьому є просте пояснення.

Пітер Роуг, директор центру Європи та Євразії Гудзоновського інституту:

Я бачив багато різних цифр - все залежить від того, як ставилися запитання, та їх послідовності. І тому я просто закликаю всіх, коли вони дивляться на дані опитувань щодо України - розібратися, що це за опитування, перш ніж робити якісь висновки.

Ну ось наприклад: якщо ми побачимо, що, скажімо, від 40 до 45% республіканців "за" підтримку та допомогу Україні, (що, як правило, фіксують останнім часом опитування на цю тему), то я би сказав, що це відносно здоровий показник.

Тому що підтримка Києва під час війни тісно пов'язана та ототожнюється із президентом Байденом. І я не можу назвати жодного іншого прикладу, де опозиційна партія, республіканці, та їхні виборці, на такому рівні підтримують політичні рішення, настільки пов'язані із Білим домом.

Запитаєш про податки чи міграцію - не знайдеш і 10-ти відсотків республіканців, які підтримували би чинного президента. В тому, думаю, 40-45 відсотків - насправді велика цифра. Оскільки означає, що значна кількість рекоспубліканців готова і далі підтримувати Україну.

Зберігати цю підтримку навіть не стільки серед політиків, скільки серед їхніх виборців - називає ключовим завданням Пола Добрянські.

Пола Добрянські, заступниця Держсекретаря США (2001-2009):

Тому так важливо і так постійно звертатися напряму до американців - пояснюючи: чому така зовнішня політика, чому зʼявляються ті рішення, які ухвалено. І це не питання щоб десь виступити вз промовою, чи провести двосторонню зустріч.

Це має бути постійний наратив, щоб заручитися підтримкою американської громадськості на довгострокову перспективу. Тому що мова ж не тільки про час, поки йде війна. Буде ще і час для відновлення України, потрібно буде залучити бізнесменів із Америки та інших країн. І тому підтримка тут потрібна не лише "тут і зараз", але і на майбутнє.

Головним підсумком якої - якщо реалізується програма-максимум - міг би стати Вашингтонський саміт НАТО, який за рік прийматиме Америка. І у дипломатів щодо нього дуже великі очікування.

Пола Добрянські, заступниця Держсекретаря США (2001-2009):

Все рухається у напрямку саміту НАТО у 2024 році. І від низки українських посадовців чуємо на вирішальну важливість того, щоб Україна стала частиною Альянсу. І що цей процес - процес вступу - має просуватися максимально швидко.

І як частина цього - Україна стурбована необхідністю гарантій безпеки! Ми більше не можемо довіряти лише заявам. Пам'ятаєте Будапештський меморандум? Він начеюто закріпив якісь безпекові гарантії, але насправді це нічого не дало.

2024-й - рік великих можливостей. Оскільки США приймають цей саміт, і саме тут він буде вирішальним з точки зору позиції, яку ми займаємо щодо приєднання України - безпосереднього вступу до Альянсу. Коли, зрозуміло, це не має бути другий "Будапешт".

Лише коли ти є частиною НАТО - стаєш і частиною системи, в якій існує жорстка і ефективна система безпеки. І Україна може зробити до неї свій внесок.