Підрозділи Волинської бригади тероборони вже понад пів року б'ють ворога на сході України. Нині бійці тримають ділянку фронту в районі Серебрянського лісу. Там окопалися й відбивають щоденні штурми росіян та не дають армії окупантів просунутися. Якою ціною це дається - розкаже Сніжана Сидорук.

Серебрянський ліс здригається від вибухів. Канонади тут не замовкають. На цій ділянці фронту оборону тримають бійці Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони.

По ворожих позиціях гатять із гранатомета МК-19. Це хоч і американська зброя, але тут на передовій прокачали її по-українськи. Тероборонівці оснастили його прицільним механізмом від СПГ-9. А щоб визначати кут нахилу ствола, прилаштували електронний кутомір, який застосовується у будівництві.

Віталій, командир роти вогневої підтримки Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони:

Ми отримали наш гранатомет без спеціального обладнання для стрільби із закритих вогневих позицій. Але враховуючи наші способи ведення бойових дій, ми прийняли рішення його модернізувати і працювати по передньому краю противника, а саме по малим групам піхоти.

З такою системою наведення, кажуть бійці, гранатомет працює як міномет. Відтак, бити окупантів тепер можна ще й пострілами "навісом" із закритої вогневої позиції.

Дмитро, навідник гранатомета:

Якщо по прямій наводці, то можна дві двісті, якщо навєсом, ну там до тисячу сімсот, але це там треба враховувати багато факторів. Точніше получається до півтора кілометра, щоб воно долітало.

Віталій, командир роти вогневої підтримки Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони:

Ми його тримаєм для відбиття штурмів, але для турбуючого вогня і для того, щоб завадити противнику проводити інженерні роботи.

Визначати ворожі цілі бійцям допомагає аеророзвідка. З неба дронами побратими коригують вогонь наших піхотинців.

Працюють по позиціях ворожої піхоти, які знаходяться неподалік. Ось на відео з дрона добре видно, як наші гранати прилітають в окопи окупантів і роблять смерть ворогам.

А це вже танк сотої бригади тероборони відпрацював по ворогу на Лиманському напрямку. Тут на передовій бійцям часто доводиться застосовувати важку техніку, аби стримувати навалу ворога.

По ворогу відпрацювали бійці Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони.

Роман, командир батальйону:

Наш танк виїжджав на нуль для стрільби прямою наводкою. До нашого переднього краю. Зробив три постріли по опорному пунтку противника і відійшов назад на свої позиції.

У цьому танковому екіпажі - хлопці з різних регіонів України. Командир танка Михайло - зі Львівщини, механік-водій Вадим - з Києва, а навідник Роман із Вінниччини. Усі - мобілізовані. Хлопці щойно повернулися із бойового завдання.

Роман, навідник танка:

Виїхав – вистрілив, нічого не думаєш, тільки-но відпрацювати так, як потрібно і повернутися назад. Це моя основна задача.

Михайло, командир танка:

Велике бажання попасти і радість від того. Піти і відімстити їм за то всьо, шо вони нам зробили.

Вадим, механік-водій танка:

Воюєм за Україну, прежде всего. І за наші території, за людей, за сім'ю, щоб люди там, де зараз спокійно - жили спокійно.

Попри всі складнощі боїв у лісі бійці кажуть - вони готові тримати фронт.