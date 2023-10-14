Волонтери лише вдосконалили автівки, щоб ними можна було користуватися на фронті.

Три автівки на потреби українських захисників передала влада Мазовецького воєводства Польщі. Два мікроавтобуси та легковик вже переобладнали, пофарбували й невдовзі їх волинські волонтери доправлять на передову. Роман Ковальчук про це - докладніше.

Волинянин Андрій Максімов тривалий час живе й працює у Польщі. Після повномасштабного вторгнення разом з іншими українцями переобладнав і передав бойовим підрозділам пів сотні машин. Ці три подарувала влада Мазовецького воєводства після звернення волонтерів.

Андрій Максімов, волонтер:

Дякую дружньому польському народу за таку велику допомогу для наших бійців. Дякую українцям, які донатять. Слава Україні, ми обов'язково переможемо.

"Вовчик", "Дикий" та "Марічка" - такі назви отримали машини для бійців. Вони допоможуть евакуйовувати поранених з найгарячіших точок.

Віра Шварцкоп, волонтерка:

Назву "Вовчик" придумали в честь "Вовків да Вінчі", тому що ця машина йде для 67 бригади. Марічка" - названа в честь підводного дрона, який розробили українці. Назву "Дикий" придумав 4-річний син Андрія Максімова, який обладнав ці машини.

Два мікроавтобуси раніше використовувалися станцією швидкої допомоги у Польщі. Вони у гарному стані.

Сюди пораненого будуть класти, одне крісло, друге, третє - поки машина їде, можуть медики його лікувати. Надавати першу необхідну допомогу.

Волонтери лише вдосконалили автівки, щоб ними можна було користуватися на фронті. Машини перефарбували в зелений колір, встановили фари та камери з нічним баченням.

З вимкненим освітленням можна їхати і буде видно на моніторі дорогу.

Крім 67-ї, автівки доправлять для бійців 93 бригади "Холодний яр" та 100-ї волинської бригади тероборони.

Марія Розік, волонтерка:

Хлопці просили поставити лебідки, тому що це, якщо заїдеш в ліс - можливість виїхати, евакуюватися.

За півтора року повномасштабної війни волонтери за допомоги польських друзів передали для сил оборони 12 медично-евакуаційних машин. Частина з них знищена ворожими обстрілами.

Віра Шварцкоп, волонтерка:

Частина є, що були попадання в них, або просто зламалися. Військові ремонтують їх за свій рахунок. Але все одно вони виходять з ладу. Ще з двох бригад просили евакуаційні машини.

За кілька днів нові автівки повезуть на передову. Порожніми не поїдуть: їх наповнять медикаментами, засобами індивідуального захисту, а також посилками для військових.