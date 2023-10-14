Віктор Павловський був учителем та старостою села, але взяв до рук зброю на другий день повномасштабного вторгнення. Чоловік півтора року провів на передовій, був водієм санітарної роти та займався евакуацією поранених. Після того, як завершив службу, отримав пропозицію знову повернутися до школи. Та чи погодився? Дивіться далі.

Так починається кожен урок Захисту України у цьому ліцеї. Замість шкільної форми у дітей - військова, а замість парт - паркова зона на подвір'ї школи.

Учні вивчають особливості пересування у групах та орієнтування на місцевості. Кожного уроку особлива увага і знанням із домедичної допомоги. Діти практикуються, щоб уміти рятувати життя.

Учитель прискіпливо спостерігає за кожним рухом школярів. Бо з власного досвіду знає, наскільки важливі ці занння.

Віктор Павлоський показує кадри з фронтової буденності, там у складі санітарної роти займався евакуацією поранених. Тепер сенс життя бачити у вчителюванні.

Віктор Павловський, вчитель ліцею:

Коли ти приїжджаєш в школу, ти заходиш в клас і бачиш оці очі дитячі, які сповнені цікавості і хочуть шось від тебе почути, звісно стає дуже приємно, починаєш працювати в цій галузі і, можливо, про деякі проблеми і негаразди свої забуваєш.

Уроки захисту України вивчають учні 10 та 11 класів. Свого вчителя школярі називають суворим, але справедливим, а отримані навички корисними.

Ліза Жовнір, школярка:

Це все дуже цікаво, спочатку дуже складно, а тоді вже втягуєшмся і не так складно стає. Ніхто не знає, шо буде з ним років через 5-10, все потрібно.

У цьому ліцеї чоловік викладає ще й історію України. Каже, за час повномашстабного вторгнення українські діти стали більше цікавитись цим предметом і пишатися своєю нацією.

Віктор Павловський, вчитель ліцею:

Раніше вони не показували цього патріотиму чи не так на нього звертали увагу, то тепер навіть коли ми на уроках говоримо про російську імперію чи інші країни, які існували, вони називають речі своїми іменами і горять, шо це ворог.

У сільському ліцеї навчається 145 дітей. І поява вчителя, який повернувся з передової, пішла школярам на користь.

Лідія Осаула, директорка ліцею:

Такою зграйкою бігають за вчителем. Батьки задоволені і ми вчителі задоволені, бо ми самі ще звертаємось багато в чому - пояснять нам, а як оце, а шо це сьогодні відбулось.

Віктор Павловський мріє удосконалювати уроки, враховуючи реалії сьогодення, а ще щиро бажає, щоб усі отримані знання його учням не знадобились. А один із уроків історії нарешті мав тему "Перемога України".