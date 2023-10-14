У Черкасах відкрили виставку, експонати якої зроблені з уламків російської ракети С-300. З цих смертоносних уламків митці зробили квіти, картини, інсталяції і навіть годинник.

Палац Молоді в Черкасах. Зранку, у будній день, людей тут мало - відвідувачі та керівники різноманітних дитячих гуртків сюди сходяться ближче до вечора. І вже понад тиждень у холі всіх зустрічає жахлива і водночас заворожуюча картина - виставка скульптур та композицій зроблена з уламків снарядів.

Це був повний ящик. Це снарядний ящик з горою і це хлопці з нуля передали, як ти вже чув - це після вибуху С300.

Олег Пугач - ідейний натхненник і співавтор цієї виставки. На його думку, Палац Молоді - найкраще місце для експозиції, адже мета була - показати саме молоді інше обличчя війни. Частину експонатів пан Олег створив сам, з іншою -допомагали колеги по цеху і діти. Найбільш вразливими чоловік вважає дві металеві троянди: чорна - Маріуполь, червона - Буча. Уламки ракети з яких вони зроблені більш ніж символічні.

Олег Пугач - співавтор виставки:

Уламки бувають будинків, уламки бувають машин, уламки бувають от гудзиків - уламки, уламки, уламки. І це той матеріал, чому я кажу на плюс, людям, які хочуть показати це - цей жах, дикунство, це варварство. Побачили, що з цих уламків можна творити, народжувати щось… Ми протиставляємо… ви нам уламки, а ми все одно живемо і будемо з цих уламків квіти робити пам'яті для наших загиблих.

Загалом на виставці - до півсотні арт-об'єктів. Ця банка з уламками теж своєрідна інсталяція. Її автор Сергій Саричєв назвав "Щедрий врожай".

Авторству Сергія належить картина з уламків та годинник. Кожна година на ньому помічена уламком ракети із назвою найбільш постраждалих від росіян міст України. У центрі циферблату - часовий вир, який має змінити все на кращє.

Сергій Саричев - співавтор виставки:

Теж такий вирій, якби де птахи …тут вони ще ворожі ці птахи. Тут, ближче до уламків. Потім, ближче до воронки, де виходить наше Українське сонце, вони розчиняються і стають нормальними птахами.

Виставка триватиме ще кілька тижнів. Потім всі експонати митці планують продати з аукціону, а виручені гроші передадуть на допомогу ЗСУ.