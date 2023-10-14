Україна розпочала тестування далекобійного озброєння власного виробництва. Про це розповіли в Офісі президента. І йдеться не лише про дрони, які здатні літати на сотні кілометрів від українського кордону, а й ракети. Про яке саме озброєння йдеться? Розкаже Даніїл Снісар.

Власне виробництво - як базовий курс держави. Україна ударними темпами перелаштовує воєнно-промисловий комплекс. Тепер основний пріоритет - виготовлення вітчизняного озброєння на потреби нашої армії, за усіма позиціями.

Володимир Зеленський, президент України:

Своя зброя, техніка, свої снаряди - за усіма позиціями, які необхідні для сил оборони. Усе - від ракет та дронів до броньованої техніки та снарядів необхідних калібрів. Мінстратегпром вже представив мені доповіді за кількома напрямками: броня, ракети, ПТРК.

Ракетне устаткування. Тут на передовій українського ВПК - вітчизняна розробка, протикорабельний комплекс "Нептун". Це відносно нова зброя. ЗСУ його застосовують з 2020 року. Ракету до комплексу розробили на основі радянського зразка - Х-35. Її бойова частина - осколково-фугасна і важить 150 кілограмів. Усю міць цього комплексу росіяни вже встигли відчути на власному флоті.

Павло Лакійчук, керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ":

Про те, що "Нептуни" у нас є, продемонстрували наші моряки. І наші інженери, влупивши по крейсеру москва. Таким красивим феєрверком поставили жирну крапку. А далі - дивіться, не зважаючи на те, що бомбардують, знищують наші підприємства військово-промислового комплексу. Інженери-конструктори умудряються не просто вдосконалювати ракети широкими кроками. Більш того, ракета модернізується під нові задачі.

Реактивні системи залпового вогню - їх теж виробляють на українських заводах. Їхня мета - знищення живої сили противника, мінометних, артилерійських батарей і руйнування укріплень. Ці задачі зараз вдало виконують на фронті системи РСЗВ "Верба" і "Бастіон".

Іще одна фобія окупантів. Протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П" - розробка на основі радянської системи "Карсет". Його перевага над американським та радянським аналогами - відстань ураження, до 5 кілометрів замість 2.5. Зараз це устаткування доводить свою ефективність у зоні бойових дій.

Павло Лакійчук, керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ":

Зброю вироблену в Україні після війни будуть купувати, тому шо вона пройшла тестування боєм. Тестування широкомасштабним конфліктом із застосуванням бронетехніки. Такої переваги мало хто має.

Найбільшого прогресу за час повномасштабної війни Україна зробила саме у виробництві дронів. Це один з недорогих видів озброєння. Найвідоміші з тих, що зараз збирають в Україні - це "Лелека", "Фурія" і "Бобер", безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня. Та найбільшої популярності здобули саме FPV-дрони. Це квадрокоптери, окремі моделі яких - багаторазові. Тобто, керуються дистанційно, і здатні скидати вибухівку в конкретну точку.

Павло Лакійчук, керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ":

По заявам представника Укроборонпрому, в Україні випускається дронів понад 100 моделей. Під різні задачі, різного типу. Проблема у нас зараз полягає в масовості виробництва.

Перевага противника - саме у змозі виробляти снаряди. Не виняток - й ракети. І для цього агресор має всі можливості: необхідні потужності та комплектуючі, які отримує в обхід санкцій з низки інших держав. Україна ж не відстає. І вже почала виробляти власну далекобійну зброю.

Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України: