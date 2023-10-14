Масовані обстріли на паузі. росія зараз активно накопичує ракети та "Шахеди" для масштабних атак по об'єктам української енергетики. В цьому впевнені аналітики та військові. Мовляв, втрачати пильність не варто, з першими ж холодами ворог відновить масштабний терор. Докладніше далі - Руслан Смєщук.

Ракетний удар по центру соціальної допомоги в прифронтовому Покровську.

В середині - контужені та поранені цивільні. Хто може йти сам - рятуються. Інші - під завалами. Поліцейські руками розбирають уламки. Паралельно проводять медичну стабілізацію.

Майже як бойові медики. Тільки це не поле бою, це цивільний об'єкт в тилу. А під уламками - в основному жінкивід тридцяти до шестидесяти. На цих кадрах - перші хвилини після чергового прильоту російської ракети по відносно віддаленому від фронту, але багатостражденному Покровську.

- Управління робило як звичайно. Було багато відвідувачів, 51 робітник був в цьому зданії. Ми вели звичайний прийом.

Це черговий воєнний злочин та акт військового тероризму. Били по "собесу" як тут ще говорять. Соцвідділу. Били свідомо. Одна людина загинула, не менше 24 отримали поранення. Такий терор росіяни влаштовують постійно. Як до Покровська - в Грозі.

А до того у сотнях міст та селищ від Сходу - до Заходу України. Але крім таких - точкових ударів по цивільних, з настанням сталої мінусової температури імовірно повернуться масовані ракетні обстріли української енергетики. Російські пропагандисти постійно мріють у своїх дописах влаштувати українцям зимовий блекаут. А по суті - акт геноциду. Наразі енергитичну галузь готують до дуже важких та напружених зимових місяців.

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм центру Розумкова:

Енергетика на мінімум забезпечить потреби в електричній енергії на мінімально необхідному рівні. Але ризики залишаються, 10-15 %, що буде можливий блекаут в країні. Але все ж таки більше шансів, що ми пройдемо наступну зиму більш легше ніж минулу. Енергетики вже знають як реагувати - мають алгоритм на реагування під час ракетних та дронових атак.

Готуються і військові. Вкрай імовірно, що цієї зими росіяни будуть застосовувати більше ударних дронів. А вже після них - різноманітні ракети, яких у ворога менше ніж "Шахедів". Копіїчної по військових реаліях зброї. Крім того, відсутність масованих атак свідчить про процес накопичення зброї росіянами.

Юрій Ігнат, речник Повітряних Сил:

Ми бачили надзвичайно потужні обстріли минулого року, під час опалювального сезону, коли було використано понад 1000 ракет і 1000 ударних дронів, тоді оборона спрацювало непогано. ППО всих сил оборони звичайно готується до посилення обстрілів....казати, що ми можемо ще краще підготуватися чи підсилитися, мабуть, не буде правильно. Тому що зараз, що все в нас є, і так працює 24 на 7 для відбиття повітряних нападів. Велика держава, велика країна у нас - і захищати потрібно дуже багато обʼєктів.

Олександр Коваленко, оглядач групи "Інформаційний спротив":

Зменшить удари по Чорноморській зерновій інфраструктурі, портовій, але буде використовувати інший формат вогневого ураження ніж в 22-му році. Вони будуть відводити ракетній компаненті другорядну роль. А превалююча буде - це буде "Шахед 136,131". Більш дешева, але більш масова зброя ніж ракети.

Україна намагається максимально наростити сили ППО. Союзники передають ще одну батарею "Петріотів", ракети до них - та різноманітні комплекси менших радіусів дії, але не менш ефективних. Із боєкомплектами та снарядами.

Інший напрямок - це так би мовити активна, ударна оборона на території агресора. Тобто знищення літаків, а ще підводних човнів та кораблів Чорноморського флоту рф, які можуть запускати ракети по Україні.