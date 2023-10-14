Звільнили речника МЗС Польщі, який вимагав від Зеленського вибачень [ Редагувати ]
Лукаша Ясіню, речника Міністерства закордонних справ Польщі, звільнили з посади. Причиною стало розповсюдження дезінформації щодо парламентських виборів. Раніше прессекретар висловлювся про Волинську трагедію.
Про це повідомляє RMF24.
Як повідомило відомство, надходження числа громадян, які бажають прийняти участь у парламентських виборах і референдумах за кордоном цього року, є надзвичайно великим.
На підставі досвіду минулих років відомо, що окружні виборчі комісії, отримуючи схоже навантаження, як на цьогорічних виборах, зуміли успішно обробити всі голоси.
У Міністерстві закордонних справ переконані, що комітети засвоять стиль роботи, який дозволить їм це зробити. Через неправдиву інформацію про ступінь підготовки Міністерства закордонних справ до організації виборів за кордоном, надану речником МЗС, пана Лукаша Ясіну було негайно звільнено з посади, - заявили в МЗС.
Нагадаємо, напад терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль сприятиме російській агресії проти України, адже відверне від неї увагу світу. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда.
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