30 священнослужителів пройшли навчання й отримали статус військових капеланів. Випуск нової групи відбувся на території Софійського собору у Києві. Чим капелан відрізняється від звичайного священника - матеріал Валерії Глущенко.

Урочиста церемонія. На території Національного заповідника "Софія Київська" - проходить випускний у капеланів. Максим тримає на руках донечку.

Чоловік працює духовним настоятелем більш як 20 років. Та вже пів року він - капелан. Переконаний: людина, що відповідає за духовну підтримку бійців, має знати більше, ніж звичайний священник. Тому й вирішив пройти спеціальні курси. Тепер він - сертифікований капелан.

Максим Шаргаєв, лейтенант капеланської служби:

Я зрозумів, що якщо я буду захищати свою землю, то я маю вибрати той шлях, де я максимально ефективний. Я працював давно, як пастер, душеопікун й я розумів, якщо Бог відкриває мені дорогу до капеланства, то я можу бути саме ним.

Іван - окрім як священник, ще й волонтер. Нині він полишив служіння у парафії, аби підтримувати бійців на фронті.

Іван Гальо, військовий капелан:

Але для мене, як для людини - священника оцим джерелом енергі й сили є молитва й богослужіння. Бо навітьперебуваючи там, я щоденно намагаюсь проводити літургію, от якраз воно мене кріплює й я намагаюсь це передати іншим.

Це вже третій випуск капеланів. Усі вони протягом шести тижнів проходили навчання на базі військового інституту університету Шевченка.

Олександр Вовкотеча, начальник центру підготовки військових капеланів:

Наші капелани, в першу чергу, вивчали військову підготовку, військовий вишкіл й всі релігійні культури, релігійного спрямування.

Капелан нині - офіційна посада в українському війську. Близько сотні священників вже є штатними капеланами у Збройних силах. Вони теж ведуть свою боротьбу, але на духовному фронті. Як самі кажуть, воюють за людську віру та гідність.

Анатолій Шевченко, бригадний генерал:

Перший набір військових капіланів до Збройних сил України розпочалась в січні цього року. Підготовка триває в середньому до 2х місяців. В залежності від рівня підготовки той категорії військ служб, яку ми набираємо. Зараз ми здійснили третій випуск. В цьому році ми також плануємо здійснити підготовку військових капеланів. Тобто за рік ми підготували майже 150 військ капеланів. Коли ви проходите навчання, ви здобуваєте навички, щоб краще служити й на покладену місій й Богом, й нашим народом.

Представники військового інституту Університету Шевченка кажуть: потрапити на навчання до них священнослужителі можуть без іспитів. Потрібне лише бажання.