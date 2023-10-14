30 священнослужителів пройшли навчання й отримали статус військових капеланів [ Редагувати ]
30 священнослужителів пройшли навчання й отримали статус військових капеланів. Випуск нової групи відбувся на території Софійського собору у Києві. Чим капелан відрізняється від звичайного священника - матеріал Валерії Глущенко.
Урочиста церемонія. На території Національного заповідника "Софія Київська" - проходить випускний у капеланів. Максим тримає на руках донечку.
Чоловік працює духовним настоятелем більш як 20 років. Та вже пів року він - капелан. Переконаний: людина, що відповідає за духовну підтримку бійців, має знати більше, ніж звичайний священник. Тому й вирішив пройти спеціальні курси. Тепер він - сертифікований капелан.
Максим Шаргаєв, лейтенант капеланської служби:
Я зрозумів, що якщо я буду захищати свою землю, то я маю вибрати той шлях, де я максимально ефективний. Я працював давно, як пастер, душеопікун й я розумів, якщо Бог відкриває мені дорогу до капеланства, то я можу бути саме ним.
Іван - окрім як священник, ще й волонтер. Нині він полишив служіння у парафії, аби підтримувати бійців на фронті.
Іван Гальо, військовий капелан:
Але для мене, як для людини - священника оцим джерелом енергі й сили є молитва й богослужіння. Бо навітьперебуваючи там, я щоденно намагаюсь проводити літургію, от якраз воно мене кріплює й я намагаюсь це передати іншим.
Це вже третій випуск капеланів. Усі вони протягом шести тижнів проходили навчання на базі військового інституту університету Шевченка.
Олександр Вовкотеча, начальник центру підготовки військових капеланів:
Наші капелани, в першу чергу, вивчали військову підготовку, військовий вишкіл й всі релігійні культури, релігійного спрямування.
Капелан нині - офіційна посада в українському війську. Близько сотні священників вже є штатними капеланами у Збройних силах. Вони теж ведуть свою боротьбу, але на духовному фронті. Як самі кажуть, воюють за людську віру та гідність.
Анатолій Шевченко, бригадний генерал:
Перший набір військових капіланів до Збройних сил України розпочалась в січні цього року. Підготовка триває в середньому до 2х місяців. В залежності від рівня підготовки той категорії військ служб, яку ми набираємо. Зараз ми здійснили третій випуск. В цьому році ми також плануємо здійснити підготовку військових капеланів. Тобто за рік ми підготували майже 150 військ капеланів. Коли ви проходите навчання, ви здобуваєте навички, щоб краще служити й на покладену місій й Богом, й нашим народом.
Представники військового інституту Університету Шевченка кажуть: потрапити на навчання до них священнослужителі можуть без іспитів. Потрібне лише бажання.
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