Велика перевірка на Київщині. Посадовці, правоохоронці, фахівці технагляду та Держпраці проводять ревізію - як відновлють будівлі, знищені російською армією. Загалом мають намір перевірити понад 50 об'єктів, що постраждали навесні минулого року. Сьогодні побачили, як ремонтують чотири житлові будинки у Бучі.

У цьому будинку за воєнних дій палав дах, вогонь розповсюдився на кілька поверхів. Як для таких серйозних пошкоджень на майданчику замало робітників, наполягає голова обласної військової адміністрації.

- Люди будуть зустрічати Новий Рік тут? - Безусловно. У нас по фасаду, мы окна по главному фасаду все поменяли, по внутреннему фасаду все окна у нас на обьекте.

Руслан Кравченко - голова Київської обласної військової адміністрації:

Незначні порушення - мала кількість працівників, але підрядник погодився з даними зауваженнями, з понеділка буде більше працівників. Також незначні порушення зі сторони Держпраці - форми немає. Але загалом підрядник почав працювати з кінця серпня і великий обсяг робіт вже зроблений.

Є люди, які робили цей проєкт, фасад утеплюємо, питань немає, але в нас є ще внутрішні мережі і електромережі у нас в жахливому стані, яким чином можна було зараз почати робити фасад, не зробивши електромережі? Є красота, є безпека.

У цьому будинку також оновлюють фасад. У Київській обласній військовій адміністрації пояснюють: з юридичної точки зору, все що знаходиться всередині будинку, є власністю жителів, усе, що зовні - власність міста. Хочуть домовитися з людьми, які проти заміни балконів. Аби повністю та якнайшвидше завершити процес відновлення.

Руслан Кравченко - голова Київської обласної військової адміністрації:

По всім об'єктам немає онлайн-камер, онлайн-камери з понеділка вже будуть, доступ конролю буде і онлайн. На цьому об'єкті немає огорожень для лісів, це підрядник виправить. Загалом великих порушень ми сьогодні не зафіксували. Штрафи зі сторони держапраці - на першому об'єкті була люлька, вона ніяк не захищена, місцеві жителі ходять, не дай бог, люлька впаде.

Загалом росіяни завдали збитків Київській області на понад 100 мільярдів гривень. І ця сума продовжує зростати через обстріли регіону. Об'єкти, що нині відновлюються, комісія планує інспектувати щотижня. Найближчим часом мають намір перевірити п'ятдесят шість будівель.