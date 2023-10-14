Зростання світових цін на нафту відбилося й на українських АЗС. Цього тижня вартість пального досягла свого максимуму від початку повномасштабного вторгення. Що і по чому продають? І до чого водіям готуватися далі? Прогнози від експертів чула Олена Логінова.

Олена Логінова, кореспондентка:

Заправляти авто стає все дорожче. За останні півтора місяці вартість пального в Україні бʼє рекорди. Цього тижня ціни взагалі сягнули максимуму з моменту повернення довоєнних податків. Вартість бензину перетнула позначку 55 грн.

- Стало дорожче набагато, неприємно. Бʼє по карману. В мене газ і бензин, але газ по 27 - це вже больно. Є різниця в два, три літри... з того моменту як був по 24 грн.

Олена Логінова, кореспондентка:

Зараз на деяких заправках бензин А-95 коштує 58 грн, так само дизельне пальне...Додав в ціні і автогаз - 27 грн.

Сергій працює в таксі. Каже, таких високих цін на пальне ще не було.

Сергій, водій таксі:

Я не знаю скільки людина має заробляти, щоб заправити повний бак і їздити по своїм справам кожен день - це як мінімум 1000 грн заправитись, якщо по роботі. Так шо дуже впливає дуже важко.

Водій, каже, тепер щоб заправити своє авто витрачає набагато більше грошей. Через це його доходи значно зменшилися.

Зараз бачимо газ по 27 грн, а тарифи ті самі. Тобто фактично заробітнку зараз ніякого. Дуже важко. Всередньому десь піде 3000 в тиждень... це багато, а дохід якщо буде, то 5000-6000 тисяч. При цьому мінус витрати - 2000 лишається, отаке життя.

Перше значне подорожчання пального відбулося ще влітку. Тоді до стрибка цін призвело скасування урядом пільгових довоєнних податків. Підвищення останнього тижня експерти пояснюють введенням в дію нових правил розмитнення, які почали діяти із початку жовтня.

Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань:

Зараз відбувається невелике зростання, пов'язане з нестачею палива в окремих мережах спричиненою в свою чергу тривалим розмитненням. Нові правила розмитнення полягають в тому, що тепер трейдери мають надати українській митниці документи походження палива, щоб уникнути надходження на український ринок паливо з російського ринку. Взагалі перетин митного кордону через запровадження нових правил, які вимагають підтвердження країни походження нафтопродуктів було зроблено українським урядом для того, щоб виключити використання в Україні палива російського походження або такого, що було вироблено з російської нафти.

Це спричинило ситуативний дефіцит нафтопродуктів в окремих регіонах і зростання цін, кажуть експерти.

Олена Логінова, кореспондентка:

І найбільше нові правила розмитнення вплинули на ціни на автогаз, здавалося б - найдешевше паливо

Вартість автогазу на деяких АЗС сягнула 27 грн за літр. Тож деякі водії шукають альтернативні варіанти. Приміром Олексій нещодавно вирішив пересісти на електрокар.

Олексій, водій:

Раніше я їздив або на бензині або на газу. А цінники ось можете подивитись...якщо літом був ще десь по 20, то зараз майже на 7 грн зросли ціни, і доводиться пересаджуватися на електрокар. - А як вам на електрокарі, дешевше їздити? - Звичайно дешевше. Дешевше, тому що можна заряджатись по суті і дома, і на будь-яких заправних станціях і в перерахунку це набагато дешевше.

Олена Логінова, кореспондентка:

Вплинуло на здорожчання палива і відміна Нацбанком фіксованого курсу долара.

А ще - коливання світових цін на нафту і конфлікт на близькому Сході. Експерти кажуть, у вересні нафтові котирування пережили суттєві коливання - спочатку сягнули - 95-97 доларів за барель, потім опустилися на 10 доларів. А пізніше - знову підскочили, після початку воєнних дій на близькому Сході. Але зараз котирування відкотились назад, до 87 доларів. Тож на останній стрибок вартості палива на українських АЗС світові тенденції майже не вплинули.

Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань: